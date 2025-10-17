Újjáépítési terv kidolgozását kéri a kormánytól egy korrupcióellenes szervezet Parajd és térsége számára; a Declic online petícióját már tízezernél többen írták alá. A kormány egyelőre egyszeri támogatást szavazott meg a sóbánya turisztikai részlegének munkanélkülivé vált alkalmazottjainak.

Átfogó újjáépítési tervet sürgetnek

A több mint egymillió tagot számláló Declic közösség azt kéri Ilie Bolojan miniszterelnöktől, hogy a kormány vállalja fel Parajd és térsége újjáépítési tervének koordinálását. A hazai korrupcióellenes harcban nagy szerepet játszó civil szervezet emlékeztet: öt hónappal azután, hogy a Korond-patak elárasztotta a sóbányát, Parajdon és térségében több mint tízezer család létbiztonsága van veszélyben, és több mint 40 ezer ember vízellátása akadozik. Eközben az intézmények konkrét intézkedések helyett egymásra hárítják a felelősséget. Hangsúlyozták: a parajdi sóbánya elárasztásával több ezer ember munkahelye és fő jövedelemforrása került veszélybe, és azóta a helyzet csak romlott, a Nagy-Küküllő folyó mintegy 80 kilométeres szakaszán emberek tízezrei kényszerülnek palackozott vizet inni, miután a sószennyezés nyomán a térségben ihatatlanná vált a vezetékes víz. Eközben az állam illetékes szervei és intézményei már ötödik hónapja egymásra hárítják a felelősséget, és megfeledkeznek arról, hogy integrált helyreállítási tervet dolgozzanak ki, mely hosszú távon javítaná a lakosok életkörül­ményeit.

„A Declic ezt nem nézheti tétlenül! A közösség már több mint 10 000 tagja kéri, hogy Románia kormánya vállalja tulajdon állampolgáraival szembeni alkotmányos felelősségét, tegyen eleget kötelességeinek és vállaljon központi szerepet Parajd térsége újjáépítési tervének kidolgozásában” – fogalmaz tegnap kiadott közleményében a Declic. A dokumentum idézi Szakáts Istvánt, a Declic „SOS Parajd!” kampányának koordinátorát, aki szerint „Parajdon az állami szervek cselekvésképtelensége a polgárok cserbenhagyásához vezetett”, épp ezért kell a kormánynak központi szerepet vállalnia egy átfogó újjáépítési terv kidolgozásában.

Az SOS Praid! SOS Parajd! nevű kampányt eddig több mint tízezren írták alá. A petíció szerzői ebben azt is szóvá teszik, hogy hónapokkal a bányakatasztrófa után még mindig nem zárult le a katasztrófa okait és felelőseit kereső vizsgálat. „A helyzet súlyossága ellenére az államnak nincs átfogó helyreállítási terve a parajdi katasztrófahelyzet rendezésére. Egy ilyen terv végrehajtásához nem elég a különböző szervek és intézmények beavatkozásaira hagyatkozni, hanem egységes koncepcióra és központi koordinációra van szükség” – olvasható a petícióban.

Egyszeri segély néhány családnak

Elfogadta a kormány azt a határozatot, amelynek értelmében egyszeri szociális juttatást kaphatnak a parajdi sóbánya turisztikai kiszolgáló részlegének egykori munkavállalói. A SAL SIND Kft. alkalmazottjainak a bánya bezárását követően felbontották a munkaszerződését, elveszítették megélhetésüket. A Maszol hírportál közlése szerint a munkaügyi minisztérium még augusztusban előkészítette azt a kormányhatározat-tervezetet, amely 49 személynek nyújt egyszeri, hozzávetőleg 9000 lejes támogatást, ezt szavazták meg ­tegnap.

A döntésről Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke hivatalos közösségi oldalán számolt be. A politikus tudatta: miután a határozatot a Hivatalos Közlönyben közzéteszik, a Hargita Megyei Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség fogja elküldeni a munkaügyi minisztériumhoz a jogosultak listáját. Ezt követően a minisztérium kifizeti a megítélt támogatást. Bíró Barna Botond arról is beszámolt, hogy a munkaügyi minisztérium RMDSZ-es államtitkára, Derzsi Ákos arról biztosította: a jogosultak neveinek kézhez vétele után a tárca tíz napon belül utalni fogja a pénzt.

A SAL SIND munkaközvetítő vállalkozás alkalmazottjai azt követően kerültek bizonytalan helyzetbe, hogy a parajdi bányakatasztrófa után munkaszerződésük megszűnt. Ők végezték többek között a beléptetést, és üzemeltették a lenti büféket. Az érintettek többsége nő, jobbára középkorúak, ami nem könnyíti meg az elhelyezkedésüket – írja a Maszol. A bányakatasztrófa azonban nem csak őket, több ezer embert hagyott jövedelem nélkül.