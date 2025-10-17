A főváros (azaz Ploiești) felől jövőknek továbbra is le kell térniük az országútra, amely településeken keresztül vezet, mert az autópálya bekötőútja még nem készült el – figyelmeztet a Pro Infrastruktúra egyesület, amely szerint az országos útügyi társaság és a közlekedési minisztérium illetékeseinek „inkompetencia- és nemtörődömségszintje teljesen elfogadhatatlan”; azt is írják, hogy a lehajtót a 3-as pályarész építője fogja befejezni egy-két héten belül. Az A7-es, Ploiești-et az ukrajnai határon levő Szeretvásárral összekötő, 453 kilométeres moldvai autópályából jelenleg a 63 kilométeres Ploiești–Buzău szakasz első 21 kilométere használható (de év végéig a másik két szakaszt is teljes egészében át kellene adni, a bekötőutakkal együtt), a Buzău és Foksány közötti 82,44 kilométer, illetve a Bákót elkerülő 16,2 kilométer. (Asociația Pro Infrastructură / 130km.ro)

LECSÖKKENTETTE A BÜNTETÉSEKET EGY ELÍTÉLT. Ilyen sztorikat általában filmekben szoktunk látni, de ez most a valóság. A Târgu Jiu-i börtönben történt, hogy egy informatikai bűncselekményekért elítélt férfiú betegeskedni kezdett, és elküldték kezelésre a dési börtönkórházba, ahol gyógyulás közben megleste az egyik börtönőr felhasználónevét és jelszavát, akinek adminisztrátori rangja van az országos büntetés-végrehajtó intézetek informatikai rendszerében, és onnan nem volt megállás. Első lépésként megnézett pár pornóoldalt, aztán csökkentette a saját büntetésének idejét, és ha már bejárása volt, kicsit vásárolt is online (méghozzá úgy, hogy az összegeket nem a saját számlájáról vonta le), utalgatott a haveroknak is és végül a cellatársainak is csökkentette a büntetés­idejét. Ment ez, míg a börtön egyik gazdasági alkalmazottjának végül feltűnt, hogy az elítéltek vásárolnak, de nem fogy a pénzük. A hab a tortán az, hogy az informatikai zseni nagyon közel volt már ahhoz, hogy feltételesen szabadlábra helyezzék. Így viszont annak ellenére további büntetésre számíthat, hogy be is vallotta tettét. Elképzelhető, hogy túl nagy volt a kísértés, no meg a szakmai kihívás. Mert ilyet azért kevesen tudnak csinálni. (Főtér)