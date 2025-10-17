Megtámadták a magánnyugdíj-törvényt

A képviselőház által szerdán döntő házként elfogadott jogszabályjavaslat lényege, hogy a nyugdíjba vonuló munkavállalók magánnyugdíj-megtakarításuk 30 százalékát vehetik fel egy összegben, a többit nyolc év alatt kapják meg havi részletekben. A korlátozás nem vonatkozik a rákbetegekre, illetve azokra, akiknek a magánnyugdíjalapnál összegyűlt megtakarítása nem éri el a szociális minimálnyugdíj 12-szeresét, ők kérésre egy összegben felvehetik a teljes összeget.

A legfelsőbb törvényszék bírái tegnapi ülésükön egyhangúlag úgy döntöttek, hogy alkotmánybíróság elé terjesztik a törvénytervezetet, amelynek meglátásukban több aspektusa is alkotmányba ütközik. Véleményük szerint az állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy nyugdíjjogosultságukra vonatkozóan egyértelmű, kiszámítható és előrelátható törvény legyen érvényben, ám ez a jogszabályjavaslat sérti a magántulajdonhoz való jogot. Emellett nem határozza meg egyértelműen a hatálybalépése előtti és utáni jogi helyzeteket és nem szabályozza a folyamatban lévő jogviszonyokra vonatkozó átmeneti rendelkezéseket.

Az AUR azt kifogásolja, hogy ezzel a törvénnyel a Bolojan-kormány „kilopja az emberek zsebéből” a magánnyugdíj-megtakarításukat. A párt közleménye szerint a jogszabály jelenlegi formájában csak a magánnyugdíj-kezelőknek kedvez, amelyek 0,21-0,27 százalékos jutalékban részesülnek, és minél hosszabb ideig maradnak a számlákon a megtakarítások, annál több pénzt keresnek. Az AUR hangsúlyozta, hogy a nyugdíjrendszer közel két évtizede egyértelmű szabályokkal működik, és a románok bizalommal járultak hozzá a „nyugodt nyugdíjas évek” reményében, ám „ami most történik, az a románok bizalmának az elárulása, a pénzösszegek feletti ellenőrzés jogtalan átvétele és a tisztességesen dolgozók megbüntetése” – fogalmaztak a párt képviselői.

A törvény szerdai elfogadásán az RMDSZ nem vett részt, Kelemen Hunor szerint az államnak nincs joga megmondani, mit kezdjen az ember a saját pénzével.