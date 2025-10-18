A sepsiszentgyörgyi csapat szombaton hozta a kötelezőt az újonc FC Bacău vendégeként a másodosztályú labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójában. A háromszéki együttes Ignacio Heras első és második félidőben szerzett góljaival 2–0-ra győzött, ezáltal idénybeli hatodik sikerével pontszámban beérte a felsőházi rájátszást jelentő hatodik helyen a Resicabánya alakulatát.

A háromszéki szurkolóktól volt hangos a Ruşi-Ciutea faluban található sportbázis, ahol Ovidiu Burcă legénysége támadószellemben lépett pályára, többet kezdeményezett, az első negyedórában pedig a vezetést is megszerezte. A 13. percben Alin Techereș nagyszerű beadásából az érkező Ignacio Heras akrobatikus mozdulattal továbbított a bal felsőbe (0–1). Ezt követően is a Sepsi OSK akarata érvényesült, amely nem sokkal később az előnyét is növelhette volna, azonban Dimitri Oberlin a kapu torkában pontatlanul célzott. A házigazdák az első félidőben egyszer sem veszélyeztettek, ezért Bogdan Ungureanu ritkán avatkozott játékba.

A második felvonásban a moldvai együttes próbált magasabb fokozatba kapcsolni, letámadással igyekezett zavarba hozni a székelyföldi csapatot, amely nem illetődött meg, többször helyzetbe került, viszont ezek eredménytelenek voltak. Az utolsó negyedórában a sepsiszentgyörgyi gárda inkább a védekezésre összpontosított, miközben a Constantin Enache irányította labdarúgók az egyenlítés reményében rohamoztak. A hosszabbításban aztán Nicolae Păun labdát szerzett a félpályánál, majd Heras irányába passzolt, aki lezárta a találkozót (0–2). A spanyol csatár ötödször öltötte magára a piros-fehér mezt és az ötödik gólját jegyezte.

Labdarúgás, 2. Liga, alapszakasz, 10. forduló: FC Bacău–Sepsi OSK 0–2 (0–1).

Ruşi-Ciutea, FC Bacău sportbázisa. Vezette: Dorin Burloiu (Galac). FC Bacău: Anton – Burlacu, Cimbru, Forizs, Coajă, Chirilă, Ursu (Ciobanu, 63.), Cîrstean, Mitrică, Pavel, Luncașu (Blaj, 46.). Vezetőedző: Constantin Enache. Sepsi OSK: Ungureanu – Oteliță, Tamm (Dobrosavlevici, 76.), Vîrtej, Techereș, Sigér, Păun, Matei (Iglesias, 61.), Heras, Oberlin (Aganović, 73.), Nešković (Tchibota, 61.). Vezetőedző: Ovidiu Burcă. Gólszerző: Heras (13., 90+4.). Sárga lap: Ciobanu (67.), Blaj (72.), illetve Vîrtej (28.), Oberlin (46.), Sigér (90+2.).

További eredmények, 10. forduló: Jászvásári Poli–CS Dinamo Bukarest 1–1, FC Metalul Buzău–Újszentesi SK 5–1, FC Câmpulung Muscel–Szatmárnémeti Olimpia 3–0, Bukaresti Steaua–Sellenberki SK 4–3, Gloria Beszterce–Chindia Târgoviște 3–1, FC Voluntari–Marosvásárhelyi ASA 3–3, CS Afumați–Resicabányai CSM 2–3, CS Tunari–Concordia Chiajna 1–1, Ceahlăul Piatra Neamț–Vajdahunyadi Corvinul 2–3.

A táblázat:

1. Vajdahunyad 8 2 0 18–7 26

2. Nagyvárad 7 1 1 22–9 22

3. Târgovişte 6 2 2 21–8 20

4. Marosvásárhely 6 2 2 23–11 20

5. Steaua 6 2 2 19–15 20

6. Resicabánya 6 1 3 22–12 19

7. Voluntari 5 4 1 13–9 19

8. Sepsi OSK 6 1 3 11–8 19

9. Chiajna 5 2 3 20–10 17

10. Buzău 5 1 4 17–11 16

11. Jászvásár 4 3 3 11–9 15

12. Afumaţi 4 2 4 13–11 14

13. Piatra Neamţ 3 2 5 9–19 11

14. Slatina 2 3 4 8–11 9

15. Bacău 2 3 5 10–16 9

16. Beszterce 2 3 5 10–18 9

17. Dinamo 1 5 4 7–13 8

18. Tunari 1 4 5 11–19 7

19. Újszentes 2 1 7 15–24 7

20. Câmpulung 2 1 7 8–25 7

21. Sellenberk 1 2 7 14–19 5

22. Szatmárnémeti 1 1 8 9–27 4

A háromszéki alakulat október 25-én, szombaton 11 órától a szintén újonc Gloria Beszterce ellen játszik a Sepsi Duna Arénában a másodosztályú bajnokság 11. fordulójában.