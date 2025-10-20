1956 emlékezete a zenében Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemcsak a történelem lapjain, hanem a művészetekben is mély nyomot hagyott. A zene különösen érzékeny tükre volt annak a kornak, amikor a kimondhatatlan érzéseket és gondolatokat hangokba kellett rejteni. 1956 emlékezete a zenében című előadásában Windhager Ákos zenetörténész arra vállalkozik, hogy feltárja, miként szólal meg a forradalom emlékezete a hangversenytermek világában – a rejtett utalásoktól a szabad megemlékezésekig. Az előadásra ma 18 órától kerül sor Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében.

Kiállítás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Székely Nemzeti Múzeum Székelyek – Örökölt vonások című időszaki kiállítása október 21. és 2027. január 31. között több száz, a székelyföldi múzeumok által őrzött tárgyon keresztül kínál páratlan múzeumi élményt. Ezekre a kérdésekre próbál választ adni: Kik is a székelyek valójában? Mit tudunk Székelyföldről? Milyen elképzeléseink és hiedelmeink élnek a székelyekről, és ezek mennyiben tükrözik a valóságot? Hogyan látják magukat a Székelyföldön élők?

KOVÁSZNA. A Kádár László Képtárban a barcasági magyar képzőművészek közös tárlata november 14-ig látogatható.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A Georgius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja meg a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot október 23-án, csütörtökön 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. A nyitó hangversenyre jegyeket vásárolni a városi kulturális szervezőirodában lehet, a jegy ára 40, illetve

20 lej.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József Egyházközség felnőtt kórusába és ifjúsági együttesébe várják az új tagokat. A felnőtt kórus próbáit szerda esténként 18.45-től tartják a plébánián. Jelentkezni Simon Balázs kántornál lehet.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Október 24-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi bábszínház bemutatót tart. A Csodaszarvas című előadás a Cimborák Bábszínház és Fabók Mancsi Bábszínháza koprodukciója, rendezte Fabók Mariann. Fabók Mariann színész, bábos mesemondó, rendező, a 2009-ben létrejött Fabók Mancsi Bábszínháza társulat alapító tagja, 2021-ben Blattner Géza-díjjal tüntették ki. Jegyár: 10 lej/fő. Jegyfoglalás: a 0754 409 940-es telefonon Szabó Emese közönségszervezőnél. E-mail: kozonsegcimborak@gmail.com.

Székelyföld Napok

Október 25-ig zajlanak három megyében a rendezvények. A Kovászna megyei programok:

KEDDEN: Az Égvilág együttes A medve nem játék zenés gyermekfoglalkozása 10 órától Csernátonban a Farkas–Konnáth-kúrián; Méhek útja – Zümmögő Kézdivásárhelyen a Benedek Elek Óvodában; a Tekergők kisegyüttes Égen-Földön zenés gyermekfoglalkozása 11 órától Székelyszáldoboson az általános iskolában; az idei Orbán Balázs-díj ünnepélyes átadása, valamint a Székelyek – Örökölt vonások című kiállítás megnyitása 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeumban.

SZERDÁN: Vargyasi Levente és T. Bányai Péter Keserédes című dokumentumfilmje 19 órától Árkoson az unitárius imateremben.

CSÜTÖRTÖKÖN: a Háromszék Táncszínház Napszentület című előadása 19 órától Baróton a Művelődési Házban.

Részletek a szekelyfoldnapok.ro oldalon.

Hitvilág

BÉRMÁLÁSI FELKÉSZÍTŐ. Felnőttek számára bérmálási felkészítő, illetve felnőtt hittan kezdődött a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián, melyre minden kedden 19 órától kerül sor.

LELKI NAP PEDAGÓGUSOKNAK. Sepsiszentgyörgyön október 25-én, szombaton 9 és 15 óra között lelki napot szerveznek pedagógusok számára a Krisztus Király-plébánián Van erőd… címmel (megküzdés, erőforrás, prevenció). A nap folyamán az érdeklődőket lelki és szakmai programokkal várják, a szakmai rész irányítását Balázs Brigitta kommunikációs szakember, tréner biztosítja. Jelentkezni a plébánia Facebook-oldalán megadott űrlap kitöltésével lehet.

Tortoma Önképzőkör

Október 21-én, kedden 19 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Hét esztendőm története címmel emlékidéző beszélgetés Dávid Gyula irodalomtörténésszel, egykori ’56-os politikai elítélttel (Kolozsvár). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16 órától Mansfeld (magyar–kanadai filmdráma), 16.15-től Lili és a kenguru (románul beszélő), 18.15-től Tron: Ares (magyarul beszélő) és Fiatal anyák (román feliratos), 20.15-től Igen (román feliratos), 20.30-tól Démonok között: Utolsó rítusok (magyarul beszélő); szerdán: 16 órától A Nap utcai fiúk (magyar filmdráma), 16.30-tól A hupikék törpikék (magyarul beszélő), 18 órától Többesélyes szerelem (magyarul beszélő), 18.15-től Tejfogak (román–francia–dán–görög–bolgár filmdráma), 20.15-től Jó szeren­cse (magyarul beszélő) és Vadászat után (magyarul beszélő); csütörtökön: 16.15-től Lili és a kenguru (románul beszélő), 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő) és Lucfenyőerdő (román történelmi filmdráma), 20.15-től Fekete telefon 2 (magyarul beszélő) és Roofman – A besurranó (román fel­iratos).

Ingyenes szakmai képzés

Október 21-ig lehet jelentkezni arra a 60 órás kulturális közönség- és közösségszervezés szakmai továbbképzésre, amelynek lebonyolítója a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. Szakmafejlesztési Igazgatóságának Felnőttképzési Központja. A képzés célja, hogy a kulturális szakemberek korszerű ismereteket szerezzenek a közönség- és közösségszervezés stratégiai és gyakorlati folyamatairól, fejlessze a résztvevők kompetenciáit a közönségkutatás, szegmentáció, kommunikáció és közösségszervezés területén, képessé tegye őket arra, hogy közönségükből aktív, elkötelezett közösséget formáljanak és tartsanak meg hosszú távon, hogy erősítse a kulturális intézmények társadalmi beágyazottságát és fenntarthatóságát a közösségi részvétel növelésén keresztül, továbbá hogy gyakorlatorientált módszerekkel azonnal alkalmazható, saját intézményi projekt­ötleteket dolgozzanak ki a résztvevők. A tervezett képzési napok: Sepsiszentgyörgyön október 29., november 6., 12., 19., 26., december 3., minden képzési napon 10–15.30 óráig. Brassóban október 30., november 6., 13., 20., 27., december 4., minden képzési napon 10–15.30 óráig. Érdeklődni a bkinga@amoba.ro e-mail-címen.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Csíki utcai 231-es Dona gyógyszertár (0372 407 231) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai Help Net patika (0737 899 825) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt Sepsiszentgyörgyön ma 8–13 óráig szünetel a vízszolgáltatás a Siló utca 52-es tömbház A és B lépcsőházában; az 1918. december 1. úti 42/A, 43/B, 44/C, 45/D, 46/E, 47/F, 48/G, 49/H, 50/I, 51/K lépcsőházakban, beleértve a kereskedelmi egységeket is; a Păiuș David hadnagy út 53-as tömbház A, B, C lépcsőházaiban és az itt található kereskedelmi egységekben.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Kézdiszentléleken, kedden Kézdiszentléleken és Kiskászonban, szerdán Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron, csütörtökön Torján, pénteken Futásfalván és Torján. Honlap: tega.ro.

FŰTÉSTÁMOGATÁS KÉZDIVÁSÁRHELYEN. Mától lehet leadni kéréseket fűtéstámogatásra a szociális igazgatóságon hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 10–14, szerdán 10–16 óra között. Azok a családok folyamodhatnak támogatásért, ahol az egy főre eső havi átlagjövedelem nem haladja meg az 1386 lejt, az egyedülálló személyek esetében a havi 2053 lejt. A fűtéstámogatás értékét a szolgáltató által kiállított számlán tüntetik majd fel. További részletek: kezdi.ro/kozelet/futestamogatas-2025.