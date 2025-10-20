Gelencén tegnap délelőtt a Szecsete Zoltán plébános által celebrált nagymise után a hívek a Hősök terére vonultak, ahol emlékoszlop-állítással emlékeztek az aradi vértanúkra. Az újabb emlékjelt a 90 éves Kelemen Dénes ny. tanító készítette.

A megje­lenteket Szima Adél, a művelődési ház igazgatója köszöntötte, aki elmondta: hármas megemlékezésre gyűltek össze, hiszen nemcsak az aradi vértanúkra, hanem az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseire és az 1944 őszén Gelencéről a barcaföldvári haláltáborba elhurcolt 27 áldozatra is emlékeznek. Ugyanakkor felolvasta a Historia Domusból Fekete János vértanú pap korabeli bejegyzését az ún. répásokról, a Gelencéről elhurcolt áldozatokról, akik soha nem térhettek vissza családjaikhoz, özvegyeket és árvákat hagyva maguk után.

A köszöntőbeszéd után a helybeli Jancsó Benedek-iskola tanulói Tisztelet a hősöknek című, az aradi vértanúk emlékére összeállított műsorukat mutatták be, betanította Szakács Gabriella történelemtanár. Ezt követően Kelemen Dénes ny. tanító szólt az egybegyűltekhez. Beszéde előtt arra kérte a jelenlevőket, hogy egyperces néma csenddel emlékezzenek arra a tizenöt gelenceire, akik az 1948/49-es szabadságharc idején életüket áldozták a haza védelmében. Elmondta: az újabb emlékjel állításának ötlete idén március 15-én fogalmazódott meg benne, látta, hogy a Hősök teréről valami még hiányzik. Az 1848-as emlékmű megvolt, és mellette helye volt egy 1849-re emlékeztető emlékjelnek. Ötletét előadta Ilyés Botond János polgármesternek, aki támogatta elképzelését. Az emlékjel nem kopjafa, hanem egy egyszerű oszlop, amire felkerült az aradi vártanúk neve, még négy névvel kiegészülve. Az oszlop homlokzatán a „Legdicsőbb név a világon, az aradi tizenhárom” idézet és az 1849. október 6. dátum olvasható. Kiegészítésként került fel az oszlopra többek között Rázga Pál evangélikus lelkész neve is, akit az aradiak előtt, 1849. június 18-án Pozsonyban végeztek ki, amiért megáldotta a szabadságharcba induló első magyar hadsereget.

Az emlékoszlopot Szecsete Zoltán, az egyházközség plébánosa áldotta és szentelte meg, majd koszorúzott az önkormányzat, az iskola, a plébánia és Kelemen Dénes. A megemlékezés a Tóth és Bács utca kereszteződésénél 2023. október 22-én felállított hármas kopjafánál folytatódott (ugyancsak Kelemen Dénes alkotása), ahol csak koszorúzásra került sor. A hármas megemlékezés este a művelődési házban zárult, ahol a Brassói Magyar Színház bemutatta a Magyarok fénye című rock­oratóriumot, melyben fellépett a gelencei Burusnyán Néptáncegyüttes, valamint Kreiter Helga is.