Tess Rally Kézdivásárhelyen

Első alkalommal szerveztek nagyobb méretű autósversenyt Kézdivásárhelyen: a céhes város központja volt a kiindulópontja az eddig Brassóban lebonyolított Tess Rallynak, amely az országos bajnokság nyolcadik szakaszát képezte.

Útlezárás és sátrakkal, autókkal s természetesen bámészkodókkal benépesült Gábor Áron tér jellemezte a szombati napot Kézdivásárhelyen, ahol a romániai autóversenyző mezőny színe-java tette tiszteletét, és bulgáriai versenyzők is eljöttek. Kézdivásárhelyről indultak ugyanis Kézdiszárazpatak irányába, ahol a Tess Rally kezdődött és utána Sepsibükszádtól egészen Torja határáig tartott.

A benzinvérűeknek volt, amit nézniük, modern Škodáktól és Subaruktól ósdi, de annál erősebb motorral felszerelt BMW-ket, VW-eket, Daciákat, Citroëneket és más autókat lehetett szemügyre venni, bepillantani a bukókerettel erősített puritán utastérbe. Ezeken az autókon ugyanis csak a versenyhez szükséges kellékek és felszerelések vannak, nincs érintőképernyő és más olyan kütyü, ami a mai járműveket jellemzi. A központban sok érdeklődő verődött össze, egyrészt az autókra voltak kíváncsiak, másrészt pedig a kézdivásárhelyi startot is sokan figyelemmel követték, jóllehet, az autók igazi tudására a városban nem sok világított rá, azok egészen Szárazpatakig „normális” személyautóként közlekedtek, majd csak a Kézdiszentlélekhez tartozó település végétől engedték szabadjára a lóerőket.

Start előtti gumimelegítés Kézdiszárazpatakon

A verseny a Nyergestetőn át zajlott, majd onnan visszakanyarodva a Bálványos Resort szállodáig tették meg többször is az útvonalat, ez idő alatt a Csíkszereda és Bálványos felé vezető út le volt zárva a civilek előtt. A közösségi oldalra feltöltött fotók és videók tanúsága szerint nem mindenkinek sikerült épségben megtennie a versenykört, a technikás szakaszon autó is felborult. A látványos baleset a Reis Suliman és Alina Bianca Pop versenypárossal történt, a pilóta egy egyenes szakasz előtti enyhe kanyarban, pontosan a Bálványos Resort előtt veszítette el uralmát a Peugeot 208 Rally4 típusú, 46-os versenyszámú gép fölött, részben elsodorta a versenykaput, majd több bukfenc után az út mellett lévő lankás domboldalban kötött ki. Sokan rohantak segíteni a bajbajutottaknak, de a bukókeret megvédte a versenyzőket.

Tegnap Brassóban ért véget a verseny, melyen Stoica Béla fő szervező szerint 64 autós vett részt, köztük a junior WRC világbajnok és tízszeres romániai bajnok Simone Tempestini is, aki egy Porsche kormánya mögött ült – ő egy kanyarban kapott gumidefektet.