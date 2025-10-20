HozzÃ¡valÃ³k: A kovÃ¡szos focacciÃ¡hoz: 35 dkg liszt (17,5 dkg kenyÃ©rliszt Ã©s 17,5 dkg teljes kiÅ‘rlÃ©sÅ± bÃºzaliszt), 29,4 dkg vÃ­z, 7 dkg kovÃ¡sz, 0,7 dkg sÃ³, 0,9 dkg extraszÅ±z olÃ­vaolaj; a feltÃ©thez: olajbogyÃ³, koktÃ©lparadicsom, mozzarellagolyÃ³k, 4 kanÃ¡l olÃ­vaolaj; a fetamÃ¡rtogatÃ³hoz: 15 dkg fetasajt, 15 dkg krÃ©msajt, 1â€“2 evÅ‘kanÃ¡l tejfÃ¶l, 1 evÅ‘kanÃ¡l olÃ­vaolaj, 1 cikk fokhagyma, 1 evÅ‘kanÃ¡l mÃ©z, bors, bazsalikom, citromlÃ©.

ElkÃ©szÃ­tÃ©se. A lisztet dagasztÃ³tÃ¡lba szitÃ¡ljuk, hozzÃ¡adunk 28 dkg vizet, Ã¶sszekeverjÃ¼k, majd letakarva pihentetjÃ¼k egy Ã³rÃ¡t. HozzÃ¡adjuk a kovÃ¡szt, kb. 5 percig dagasztjuk, majd tovÃ¡bbi fÃ©l Ã³rÃ¡t pihentetjÃ¼k. Ezalatt feloldjuk a sÃ³t a maradÃ©k vÃ­zben, majd ezt is beledagasztjuk a tÃ©sztÃ¡ba. VÃ©gÃ¼l beledolgozzuk az olajat, majd a tÃ©sztÃ¡t jÃ³l zÃ¡rÃ³ kelesztÅ‘tÃ¡lba tÃ©ve 4 Ã³rÃ¡t pihentetjÃ¼k â€“ 40â€“50 szÃ¡zalÃ©kos tÃ©rfogatnÃ¶vekedÃ©st kell elÃ©rnie. A pihentetÃ©s elsÅ‘ kÃ©t Ã³rÃ¡jÃ¡ban 30 percenkÃ©nt hajtogatjuk a kenyÃ©rtÃ©sztÃ¡t. Vagyis a tÃ©szta egyik szÃ©lÃ©t Ã³vatosan felhÃºzzuk, majd puhÃ¡n visszafektetjÃ¼k, a tÃ¡lat elfordÃ­tjuk 90 fokban, megint felhÃºzzuk a szÃ©lÃ©t, Ã©s rÃ¡hajtjuk. A mÅ±veletet mÃ©g kÃ©tszer megismÃ©teljÃ¼k, hogy a tÃ©szta minden oldalÃ¡rÃ³l Ã¡t legyen mozgatva. EzutÃ¡n a tÃ©sztÃ¡t 12 Ã³rÃ¡t hÅ±tÅ‘ben pihentetjÃ¼k.

A hÅ±tÅ‘bÅ‘l kivÃ©ve a tÃ©sztÃ¡t sÃ¼tÅ‘papÃ­rral bÃ©lelt tepsibe (23 Ã— 30 cm) tesszÃ¼k, Ã©s letakarva addig pihentetjÃ¼k, amÃ­g a kÃ©tszeresÃ©re nÅ‘ â€“ ez kb. 2â€“2,5 Ã³ra alatt szokott megtÃ¶rtÃ©nni. Ekkor a tÃ©sztÃ¡t lelocsoljuk olÃ­vaolajjal, ujjbeggyel Ã³vatosan megnyomkodjuk, Ã©s kirakjuk tetszÃ©s szerinti mennyisÃ©gÅ± olajbogyÃ³val, koktÃ©lparadicsommal Ã©s mozzarellagolyÃ³val. Az ekkÃ©pp Ã¶sszeÃ¡llÃ­tott focacciÃ¡t 240 Celsius-fokra hevÃ­tett sÃ¼tÅ‘ben 25â€“30 perc alatt megsÃ¼tjÃ¼k.

AmÃ­g sÃ¼l a focaccia, a turmixgÃ©p keverÅ‘csÃ©szÃ©jÃ©be daraboljuk a fetasajtot, hozzÃ¡adjuk a krÃ©msajtot, a tejfÃ¶lt Ã©s az olÃ­vaolajat, belezÃºzzuk a fokhagymÃ¡t, Ã­zesÃ­tjÃ¼k borssal, citromlÃ©vel, morzsolt bazsalikommal Ã©s mÃ©zzel, majd Ã¶sszeturmixoljuk.Â

A kisÃ¼lt focacciÃ¡t szeletekre vÃ¡gva a fetamÃ¡rtogatÃ³val tÃ¡laljuk.

A focaccia egy olasz kenyÃ©rfÃ©le, amely leginkÃ¡bb a mi kenyÃ©rlÃ¡ngosunkhoz hasonlÃ­t. MagÃ¡ban fogyasztva is mennyei, de kitÅ±nÅ‘ kÃ­sÃ©rÅ‘je lehet kÃ¼lÃ¶nfÃ©le sÃ¼lteknek, raguknak vagy salÃ¡tÃ¡knak (szerk. megj.).

ElkÃ©szÃ­tÃ©si idÅ‘: 1 Ã³ra

MennyisÃ©g: 4 szemÃ©ly

