A nap fotója

Kézdivásárhelyen bensőséges hangulatban ünnepelte pénteken fennállásának 20. évfordulóját az Együtt a Rák Ellen a Jövőért Egyesület, amely 2005-ben jött létre 28 elhivatott alapító tag kezdeményezésére. A szervezet az elmúlt két évtizedben nemcsak a daganatos betegek támogatásában vállalt úttörő szerepet, hanem egy olyan összetartó közösséget is teremtett, ahol a tagok egymást segítve, szeretetben és bizalomban küzdenek a betegség és a magány ellen.