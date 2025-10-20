A nap fotója

Támogassa a Háromszéket!
Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Kézdivásárhelyen bensőséges hangulatban ünnepelte pénteken fennállásának 20. évfordulóját az Együtt a Rák Ellen a Jövőért Egyesület, amely 2005-ben jött létre 28 elhivatott alapító tag kezdeményezésére. A szervezet az elmúlt két évtizedben nemcsak a daganatos betegek támogatásában vállalt úttörő szerepet, hanem egy olyan összetartó közösséget is teremtett, ahol a tagok egymást segítve, szeretetben és bizalomban küzdenek a betegség és a magány ellen.