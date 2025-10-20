Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 20., hétfő, Szabadidő
  • Színes autók Kézdivásárhely főterén. Bartos Lóránt fotója
    Színes autók Kézdivásárhely főterén. Bartos Lóránt fotója
Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-20 08:00 Cikk megjelenítése: 68 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1090
szavazógép
2025-10-20: Szabadidő - :

Mit készítsünk ma? (Kovászos focaccia fetamártogatóval)

Hozzávalók: A kovászos focacciához: 35 dkg liszt (17,5 dkg kenyérliszt és 17,5 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt), 29,4 dkg víz, 7 dkg kovász, 0,7 dkg só, 0,9 dkg extraszűz olívaolaj; a feltéthez: olajbogyó, koktélparadicsom, mozzarellagolyók, 4 kanál olívaolaj; a fetamártogatóhoz: 15 dkg fetasajt, 15 dkg krémsajt, 1–2 evőkanál tejföl, 1 evőkanál olívaolaj, 1 cikk fokhagyma, 1 evőkanál méz, bors, bazsalikom, citromlé.
2025-10-20: Közélet - Bartos Lóránt:

Húsz éve a remény szolgálatában (Ünnepelt az Együtt a Rák Ellen a Jövőért Egyesület)

Kézdivásárhelyen bensőséges hangulatban ünnepelte pénteken fennállásának 20. évfordulóját az Együtt a Rák Ellen a Jövőért Egyesület, amely 2005-ben jött létre 28 elhivatott alapító tag kezdeményezésére. A szervezet az elmúlt két évtizedben nemcsak a daganatos betegek támogatásában vállalt úttörő szerepet, hanem egy olyan összetartó közösséget is teremtett, ahol a tagok egymást segítve, szeretetben és bizalomban küzdenek a betegség és a magány ellen.
rel="noreferrer"