Kézdivásárhelyen bensőséges hangulatban ünnepelte pénteken fennállásának 20. évfordulóját az Együtt a Rák Ellen a Jövőért Egyesület, amely 2005-ben jött létre 28 elhivatott alapító tag kezdeményezésére. A szervezet az elmúlt két évtizedben nemcsak a daganatos betegek támogatásában vállalt úttörő szerepet, hanem egy olyan összetartó közösséget is teremtett, ahol a tagok egymást segítve, szeretetben és bizalomban küzdenek a betegség és a magány ellen.

„Hatalmas öröm, hogy a húsz év során oly sokan velünk maradtak az alapítók közül. Nem könnyű ezzel a betegséggel élni, de együtt megtanultuk, hogyan adhatunk erőt egymásnak” – mondotta meghatottan Kádár Matild, az egyesület jelenlegi elnöke, aki az elmúlt két évtized mérföldköveit és tanulságait idézte fel.

Az elnök köszönetet mondott mindazoknak, akik a kezdetekkor – Katona Mária és Héjja Eszter vezetésével – életre hívták a szervezetet. Ők ismerték fel először, hogy szükség van egy olyan helyre, ahol a rákbetegek és családtagjaik támogatást, tájékoztatást és közösséget találhatnak. Az alapítók mellé hamarosan olyan segítők is csatlakoztak, mint dr. Már Erzsébet, dr. Katona Judit és Vass Ágnes ügyvéd, akiknek közreműködésével az egyesület szilárd alapokra épült.

Kádár Matild elmondta, hogy jelenleg 56 aktív tag alkotja a közösséget, de a húsz év során összesen 97 személy vett részt az egyesület munkájában. „Sokan elköltöztek, néhányan már nincsenek köztünk, de mindannyian részesei maradtak annak a történetnek, amit közösen írtunk” – fogalmazott az elnök. A megemlékezés során a résztvevők egy perces csenddel adóztak az elhunyt tagok emlékének.

A Vigadó Művelődési Központ kistermében tartott ünnepséget kulturális programok és személyes visszaemlékezések színesítették. Cisar Viktor előadása után vetítésen mutatták be az elmúlt két évtized legemlékezetesebb pillanatait, eseményeit és közös élményeit. A tagok közül Szőcs Piroska korábbi elnök, valamint Héjja Eszter és Sánta Klára is megosztották gondolataikat arról, mit jelent számukra a közösséghez tartozás és hogyan adott erőt számukra a közös út.

„Számunkra ez a húsz év nemcsak a kitartásról szól, hanem arról is, hogy megtanultuk: együtt minden könnyebb. Itt nemcsak betegségről beszélünk, hanem életre, reményre és szeretetre tanítjuk egymást” – hangsúlyozta Kádár Matild. Hozzátette: az egyesület egyik legfontosabb küldetése, hogy tagjai számára biztonságos és őszinte közeget biztosítson, ahol nyíltan lehet beszélni a legnehezebb témákról is.

A közösség életében a lelki támogatás mellett a közös élmények is fontos szerepet játszanak: rendszeresen szerveznek irodalmi esteket, kirándulásokat, tematikus találkozókat és születésnapi ünnepségeket, valamint részt vesznek szakmai előadásokon is. A 20. évfordulónak szentelt esemény zárásaként a Bujdosó Vendéglőben táncos est és vidám játékok várták a résztvevőket, akik nemcsak a múltra emlékeztek, hanem a jövő felé is bizakodva tekintettek.

Az ünnepségen Gábor Balázs, a Kovászna Megyei Tanács tagja is köszöntötte az egybegyűlteket, elismerését fejezve ki az egyesület két évtizedes önzetlen munkájáért és kitartásáért.