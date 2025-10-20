Őszi terményekben nem bővelkedett annyira a sokadalom, annál hangsúlyosabban voltak jelen azonban a kézművesek, sokféle és sokszínű termékválasztékkal, mintegy jelezve ezúttal is, hogy az erdővidéki kézművesség egyre nagyobb teret és figyelmet követel magának. Sokan kíváncsiak voltak ugyanakkor a sokadalom kulturális programjára, melyet a Mozaik és Syncron táncegyüttesek és a bodosi gyerekek biztosítottak, miközben a legkisebbeket kézműves-foglalkozásokra is várta a Kreatív Kalandorok önkéntes csapata.