BarótŐszi sokadalom

2025. október 20., hétfő, Közélet

Szombaton a baróti zöldségpiacon Őszi sokadalmat tartottak, melyre immár hagyományosan helyi kézműveseket és kistermelőket vártak.

  • Őszi vásár Baróton színes kézműves termékekkel. A szerző felvétele
    Őszi vásár Baróton színes kézműves termékekkel. A szerző felvétele

Őszi terményekben nem bővelkedett annyira a sokadalom, annál hangsúlyosabban voltak jelen azonban a kézművesek, sokféle és sokszínű termékválasztékkal, mintegy jelezve ezúttal is, hogy az erdővidéki kézművesség egyre nagyobb teret és figyelmet követel magának. Sokan kíváncsiak voltak ugyanakkor a sokadalom kulturális programjára, melyet a Mozaik és Syncron táncegyüttesek és a bodosi gyerekek biztosítottak, miközben a legkisebbeket kézműves-foglalkozásokra is várta a Kreatív Kalandorok önkéntes csapata.

