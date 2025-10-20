Hatalmas tűz Zágonban

Több mint öt órán át küzdöttek hivatásos és önkéntes tűzoltók csütörtök este, hogy eloltsák egy zágoni portán a pusztító lángokat. A megyei sürgősségi felügyelőség tájékoztatása szerint a rövidzárlat nyomán keletkezett tűz egy lakóházat és több gazdasági melléképületet érintett.

Jelentős anyagi kár keletkezett, emberek szerencsére nem sérültek. A helyszínre Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről vonultak ki tűzoltócsapatok, az oltásban a zágoni önkéntesek is segítettek, húsz szakember órákon át dolgozott, mire sikerült megfékezni, eloltani a lángokat. Az eset kapcsán a megyei sürgősségi felügyelőség ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy szakemberrel ellenőriztessék elektromos berendezéseiket, ne terheljék túl otthonaik villanyhálózatát, kerüljék több nagy áramfogyasztású háztartási gép egyidőben történő működtetését. Használjanak megbízható, engedélyezett hosszabbítókat, ne alkalmazzanak rögtönzött megoldásokat, a sérült kábeleket, kapcsolókat, konnektorokat cseréltessék ki. Végezetül azt tanácsolják, amennyiben nem használják az elektromos készülékeket, áramtalanítsák azokat. (dvk)