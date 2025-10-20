Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Hatalmas tűz Zágonban

2025. október 20., hétfő, Közélet

Több mint öt órán át küzdöttek hivatásos és önkéntes tűzoltók csütörtök este, hogy eloltsák egy zágoni portán a pusztító lángokat. A megyei sürgősségi felügyelőség tájékoztatása szerint a rövidzárlat nyomán keletkezett tűz egy lakóházat és több gazdasági melléképületet érintett.

    A kép illusztráció. Fotó: Megyei sürgősségi felügyelőség

Jelentős anyagi kár keletkezett, emberek szerencsére nem sérültek. A helyszínre Sepsiszentgyörgyről és Kézdivásárhelyről vonultak ki tűzoltócsapatok, az oltásban a zágoni önkéntesek is segítettek, húsz szakember órákon át dolgozott, mire sikerült megfékezni, eloltani a lángokat. Az eset kapcsán a megyei sürgősségi felügyelőség ismételten arra figyelmezteti a lakosságot, hogy szakemberrel ellenőriztessék elektromos berendezéseiket, ne terheljék túl otthonaik villanyhálózatát, kerüljék több nagy áramfogyasztású háztartási gép egyidőben történő működtetését. Használjanak megbízható, engedélyezett hosszabbítókat, ne alkalmazzanak rögtönzött megoldásokat, a sérült kábeleket, kapcsolókat, konnektorokat cseréltessék ki. Végezetül azt tanácsolják, amennyiben nem használják az elektromos készülékeket, áramtalanítsák azokat. (dvk)

Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-20 08:00 Cikk megjelenítése: 269 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
