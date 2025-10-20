Lakást ígért, zsebre tette a pénzt

Hatósági felügyelet alá került egy 42 éves sepsiszentgyörgyi férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy a nyár folyamán két személyt is becsapott, ezer és 15 ezer lej közötti összegeket kért tőlük több rendben, melyek fejében azt ígérte, lakást szerez nekik.

A pénzt foglalási előlegként, illetve tulajdonátíratási illetékekre kérte. A lakásvásárlások végül nem történtek meg, a férfi viszont több mint 40 ezer lejt csalt ki az áldozataitól. A bűnügyi rendőrség múlt szerdán házkutatást végzett a férfi lakásán, ahol több bizonyítékot is találtak. A gyanúsítottat őrizetbe vették, a bíróság pedig hatvannapos hatósági felügyeletet rendelt el. A rend­őrség folytatólagosan elkövetett csalás gyanújával vizsgálódik. (ndi)