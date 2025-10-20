A magyar kormány közel negyvenmillió forinttal támogatja a nagyborosnyói református templom felújítását. Ezt Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár jelentette be pénteken Nagyborosnyón a Tamás Sándor megyeitanács-elnök, Németh Zoltán helybéli lelkipásztor és Kanyó Antal polgármester társaságában tartott sajtótájékoztatón.

A templom kertjének aranyló lombjai alatt, szép őszi napsütésben tartott sajtótájékoztatón Tamás Sándor visszatérő vendégként köszöntötte Nacsa Lőrincet, emlékeztetve, hogy legutóbb négy hónappal ezelőtt, június 2-án járt Nagyborosnyón, közvetlenül az árvíz tetőzése után, amikor a legnagyobb baj idején gyorssegélyt – tisztítószereket, tartós élelmiszert – hozott a magyar kormány részéről, és később is ide irányította a szeretetszolgálatok és egyházak különböző adományait, így több mint 150 károsult családon segítettek.

Kanyó Antal polgármester röviden összegezte a jelenlegi helyzetet, elmondása szerint a helyreállítások az árvíz sújtotta házaknál kb. 90–95 százalékban elkészültek, a fennmaradó néhány százalék később valósul meg, mert a tulajdonosok visszamentek külföldre dolgozni.

Ezt követően Nacsa Lőrinc ismertette a tavaszi események óta megtett lépéseket. Mint mondotta: akkor sokan mozdultak meg Székelyföldről, Magyarországról, az egész Kárpát-medencéből, sőt, a diaszpórából is érkeztek felajánlások a székelyföldi árvízhelyzet kezelésére. Az Ökumenikus Segélyszervezet vállalta az adományok szétosztását a helyszínen; a megyei tanács és a református egyház koordinálta a munkát. A tisztítószerek, bútorok, élelmiszer- és építőanyag-adományok megérkeztek és kiosztásra kerültek. Nacsa Lőrinc szólt arról is: Nagyborosnyón további támogatások várhatók, hogy az élet minden tekintetben visszatérjen az árvíz előtti kerékvágásba.

Mint mondta: „Mi, magyarok, amikor bajban vagyunk, összekapaszkodunk – így volt ez májusban és júniusban is.” Felidézte, hogy a helyi egyeztetéseken a templom állapota is napirendre kerül. „A templom a közösség helye, egy falu éke; ide gyűlünk össze, innen merítünk erőt… Helyes, ha a templomokat felújítjuk, nem pedig bezárjuk – ahogyan Nyugat-Európában sok helyen teszik. Ezért Magyarország kormánya közel negyvenmillió forintból felújítja a nagyborosnyói református templomot, hogy megfeleljen a mai kor igényeinek” – fogalmazott Nacsa Lőrinc.

„A közel negyvenmillió forint támogatás elsődleges célja a templom nedvesedési gondjainak megoldása, hiszen valahányszor csapadékosabb, esősebb idő van, a salétrom kiüt a templom falán” – mondta Németh Zoltán lelkipásztor. A műszaki beavatkozások során belső munkák is várhatók. Vakolni-festeni kell a falakat, ki kell cserélni a padlót – részletezte a lelkipásztor, aki megköszönte a magyar államtól érkező támogatást.

A templomfelújítás mellett a közeljövőben más fejlesztésekre is sor kerül a községben, tudtuk meg Kanyó Antal polgármestertől. A magyar állam és az Ökumenikus Segélyszervezet támogatásával a kultúrházban színpad építését, az önkormányzat épületében a víz bekötését, belső kommunikációs rendszer kiépítését, új bútorzat beszerzését, illetve egy játszótér létesítését finanszírozzák.

A templomkertben tartott tájékoztatón Tamás Sándor az előzményeket is összefoglalta: „Szinte napra pontosan egy éve” indult az egyeztetés, amikor Kanyó Antal polgármester Kiss Józseffel, az RMDSZ orbaiszéki szervezetének elnökével közösen kereste a megoldást a közösségi fejlesztések – köztük a templomfelújítás – ügyében. Végül felkeresték Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest, és „így indult el ez a gyümölcsöző folyamat”.

A sajtótájékoztató végén Tamás Sándor kiemelte: „az elmúlt 15 évben az élet számos területén tapasztaltuk, hogy a magyar kormány – a Fidesz–KDNP kormány – nemcsak vállveregetéssel, hanem kézzelfogható segítséggel áll mellettünk: az árvíz idején nyújtott támogatásoktól a gazdaságélénkítő programokon át a bölcsődétől az egyetemig tartó magyar oktatási programokig. Nemrég indult az oktatási-nevelési támogatások kifizetése is. Lehet, hogy Budapesten ezek napi politikai vitákat szülnek s költségvetésileg nem nagy tételek, de nekünk életbevágó ügyeket oldanak meg – mindennapjaink és hosszú távú létünk szempontjából is” – fogalmazott. Végezetül így zárta szavait: „Nagy tisztelettel köszönjük – és mit is kívánhatnánk a jövő évi magyarországi választások kapcsán az érintetteknek? Elsősorban jó munkát – olyat, aminek értelme, haszna és gyümölcse van.”