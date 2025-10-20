A háromszéki csapatok újabb nagyszerű hétvégét zártak a harmadosztályú labdarúgó-bajnokságban, hiszen idegenben is begyűjtötték a három pontot. A kilencedik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE pénteken 4–0-ra diadalmaskodott az FC Unirea Brăila felett, míg a Sepsi OSK II. szombaton hátrányból fordítva 2–1-re győzött az újonc CS Victoria Traian ellen.

A kézdivásárhelyi együttes már az első félidőben kétgólos előnyt épített ki, előbb Iulian Nechita, majd Varga Máté továbbított a hálóba. Liviu Ne­goiță legénysége a szünet után is kétszer volt eredményes, ezúttal Rareș Plăiașu és Barta Norbert lőtt az FC Unirea Brăila kapujába. A céhes városi gárda idénybeli hetedik sikerének, illetve a Sporting Liești vereségének köszönhetően élre ugrott a táblázatban. Sorozatban negyedik győzelmével a sepsiszentgyörgyi alakulat az ötödik helyre lépett a rangsorban. A Nagy Sándor irányította labdarúgók hátrányból fordítva nyertek a CS Victoria Traian vendégeként, a piros-fehér mezesek mindkét találatát Nistor Ákos szerezte.

Eredmények, 9. forduló: FC Unirea Brăila–Kézdivásárhelyi SE 0–4 (gólszerzők: Iulian Nechita 14., Varga Máté 43., Rareș Plăiașu 60., Barta Norbert 73.), CS Victoria Traian–Sepsi OSK II. 1–2 (gólszerzők: Cosmin Chivu 11., illetve Nistor Ákos 31., 51.), Petrolul Ploiești II.–CSO Plopeni 0–1, Galaci Oțelul II.–Unirea Braniștea 0–3, CS Blejoi–CSM Râmnicu Sărat 3–1, CS Păulești–Sporting Liești 1–0.

A táblázat:

1. Kézdivásárhely 7 1 1 23–6 22

2. Lieşti 6 1 2 26–14 19

3. Păuleşti 6 1 2 17–7 19

4. Blejoi 5 1 3 21–12 16

5. Sepsi OSK II. 4 2 3 17–12 14

6. Plopeni 4 1 4 13–14 13

7. Traian 4 1 4 13–20 13

8. Braniştea* 4 2 3 20–18 11

9. Brăila 2 2 5 10–28 8

10. Petrolul II. 2 0 7 14–19 6

11. Râmnicu Sărat 2 0 7 14–24 6

12. Oţelul II. 1 2 6 11–25 5

* három büntetőpont levonva

A tizedik forduló programja: * péntek: Sepsi OSK II.–CS Blejoi (15 óra) * szombat: CSO Plopeni–CSM Râmnicu Sărat (15 óra), Sporting Liești–CS Victoria Traian (15 óra), Unirea Braniștea–CS Păulești (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Galaci Oțelul II. (15 óra), Petrolul Ploiești II.–FC Unirea Brăila (15 óra). (miska)