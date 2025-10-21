Emléktáblát avattak Kézdivásárhely világhírű szülöttének

Kézdivásárhely ismét egy kulturális és közösségi ünnepnapnak adott otthont: vasárnap délután a Kossuth Lajos utcában, a jelenlegi Bucs-ház falán leplezték le a város világhírű szülöttének, André de Dienes (született Dienes Andor) fotóművésznek emléket állító, háromnyelvű (magyar–román–angol) plakettet. A plakettavatás apropója, hogy ebben az ingatlanban született a fotós, aki elsősorban Norma Jane, azaz Marilyn Monroe felfedezőjeként és párjaként vált ismertté a nagyvilágban, és nem mellesleg forradalmasította a sztárfotózást és a fotóművészetet is.

Az eseményre Kovászna Megye Tanácsa, Kézdivásárhely Polgármesteri Hivatala és a Kovászna Megyei Művelődési Központ közös szervezésében került sor. A rendezvényen több beszéd is elhangzott, amelyekben a felszólalók nem csupán André de Dienes életművét méltatták, hanem a háromszéki származású művész emberi tartását és szakmai örökségét is.

A köszöntőt Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója tartotta, aki emlékeztetett: az emléktábla ötlete közel két évtizedes múltra tekint vissza, a Nagyjaink című megyei program részeként valósult meg, amelynek célja a Háromszékhez kötődő kiemelkedő személyiségek bemutatása. „Ezzel a tábla­avatással egy régóta dédelgetett álom válik valóra. Dienes Andor több mint tizenkét éve került intézményünk látóterébe, amikor a magyarországi fotómuzeológus, Kincses Károly felhívta a figyelmünket arra, hogy itt, Háromszéken is született egy olyan fotóművész, aki meghódította a világot. Most, ennyi év után, végre méltó helyére kerülhetett a neve a városban” – fogalmazott Imreh István.

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke beszédében hangsúlyozta: a most felavatott plakett nem csupán egy híres embernek állít emléket, hanem egy hiányzó mozaikdarabot is visszahelyez a megye kulturális emlékezetébe. „Ma Kézdivásárhely egy régi adósságát törleszti. André de Dienes innen, ebből a házból indult el a világot meghódítani, és bár kacskaringós életútja során messzire sodródott, munkássága mindig az emberi lélek mélységeinek megértéséről szólt. Ő nemcsak a fényt és az arcot látta meg, hanem a mögöttük rejlő lelket is” – emelte ki a tanácselnök.

Tamás Sándor külön köszönetet mondott a kezdeményezőnek, Hodor Leventének, aki fiatalos lelkesedéssel állt ki az ügy mellett, valamint Vetró András szobrászművésznek, aki megalkotta az emléktáblát. A tanácselnök szerint ezzel a gesztussal Háromszék nemcsak múltjának egy darabját őrzi meg, hanem jövőjét is gazdagítja.

Szilveszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere a város közösségi erejét és kulturális elhivatottságát méltatta: „Kézdivásárhely egy kisváros, de mindig is nagy volt szellemiségében. Most ismét egy mozaikkal bővült a város kulturális arculata. Dienes Andor személyében egy olyan művész előtt tisztelgünk, aki elszántsággal, tudásvággyal és kreativitással emelte a fotóművészetet a legmagasabb szintre. Mi, kézdivásárhelyiek büszkék lehetünk rá, hogy innen indult el a világot meghódító művészi útjára.”

Imreh István arra is emlékeztetett, hogy Dienes története a szó legnemesebb értelmében meseszerű: „Szinte népmesei módon egyesítette magában az amerikai álmot és a székely kitartást. Árva és szegény gyermekként indult, s odáig jutott, hogy a 20. század legnagyobb sztárjai, köztük Marilyn Monroe vagy a későbbi amerikai elnök is versengtek azért, hogy ő fényképezhesse őket.”

Az igazgató kiemelte, hogy Dienes pályafutása nemcsak tehetségéről, hanem rendkívüli alázatáról és szakmai igényességéről is tanúskodik: „Pályája során többször lenullázta korábbi munkásságát, mindig újrakezdte, mert hitt a fejlődésben. Olyan korban újította meg a divat- és portréfotózást, amikor ez a műfaj még gyerekcipőben járt. És bár hatalmas hírnevet szerzett, emberi tartása megmaradt – a barátságot és a diszkréciót mindig többre tartotta a hírnévnél.”

Imreh István köszönetét fejezte ki Bordás Szabolcsnak, aki a mérnöki munka és a plakettavatáshoz szükséges dosszié összeállításán túl is lelkesedéssel tolta és vitte előre az ügyet, valamint Oláh László kőfaragónak is, aki a kőtáblát készítette.

A beszédeket követően Tamás Sándor és Vetró András közösen leplezték le a díszes emléktáblát, amely a művész szülőházának falán hirdeti immár André de Dienes nevét. A szobrászművész röviden megköszönte a közreműködők munkáját, és hangsúlyozta: „Remélem, ezzel a táblával Kézdivásárhely neve vastagabb betűvel kerül fel a világtérképre. Ez igazi csapatmunka volt, s ha valamit megtanulhatunk ebből a történetből, az az, hogy a kitartás végül mindig célba ér.”

A szervezők reményüket fejezték ki, hogy a jövőben André de Dienes munkáiból kiállítás vagy állandó emlékszoba is létrejöhet Kézdivásárhelyen, amely méltóképpen mutatná be a világhírű fotóművész életét és alkotásait. Annyi biztosnak tűnik, hogy az amerikai Muuse Collections jóvoltából hamarosan több eredeti Dienes Andor-kép fog Kézdivásárhelyre érkezni.