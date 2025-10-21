Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Emlékkonferencia BarótonDénes Istvánra emlékeztek

2025. október 21., kedd, Közélet

Péntek délután Baróton a művelődési ház Bodosi Dániel-termében emlékkonferencia során emlékeztek egykori barátai, kollégái, tanítványai, szakmatársai a húsz éve elhunyt Dénes István baróti barlangászra, geológusra, régészre, aki példa nélküli elhivatottságával, odaadásával, pontosságával, rendhagyó munkásságával írta be nevét a székelyföldi természetvédelem és barlangkutatás nagykönyvébe. 

  • Az emlékkonferencián Dénes István munkásságát méltatták az előadók. Fotó: Demeter Zoltán
    Az emlékkonferencián Dénes István munkásságát méltatták az előadók. Fotó: Demeter Zoltán

Dénes István régészeti feltárásaival is értékes örökséget hagyott maga után. Kutatásait elsősorban a Vargyas-szorosban végezte, de azon túl, Erdővidékre és egész Székelyföldre is kiterjedt munkássága. Az emlékkonferencia hat előadója közül hárman régészek voltak. A sepsiszentgyörgyi Sztáncsuj Sándor József, a székelyudvarhelyi Botha Zoltán József, valamint a Vargyas-szorosban jelenleg is régészeti kutatásokat végző târgoviște-i Valahia Egyetem tanára, Marian Cosac elismerően beszélt Dénes István régészeti munkásságáról. Sőt utóbbi, aki személyesen nem ismerte Dénes Istvánt, csak régészeti jegyzetfüzetei révén szerzett tudomást munkásságáról, azt mondta, hogy szakképzett régészeket is megszégyenítő pontossággal írta le a szorosbeli lelőhelyeket, a leleteket pedig szakszerűen konzerválta. Az általa lejegyzett adatok ma is használhatóak és használják is a régészek. 

„Szakmai kompetenciáját jelzi, hogy pontosan elvégezte munkáját, a Vargyas-szoros 125 barlangjának egyharmadából leleteket gyűjtött, ezáltal keresztmetszetét nyújtva a szoros történetének” – hangoztatta Sztáncsuj Sándor József. Kiemelte a székelyföldi védrendszerek és középkori várak kutatásában szerzett érdemeit is. „Dénes István lezárt egy fejezetet és újat is nyitott az erdélyi régészeti kutatások történetében” – jegyezte meg.

Papucs András már a geológus Dénes Istvánról beszélt, előadásában beszámolt mindazon kövületlelőhelyekről, melyeket neki köszönhetően ismerhettek meg sokan: kezdve a Vargyas-szorosi Hidegaszó-patak völgyétől, ahol tengeri liliomokat gyűjtöttek, egészen a Kakukk-hegyig, ahol a híres kakukk-hegyi gyémántokat keresték. „Pista nyomdokain érdemes elindulni, hagyatékát ásványtani szempontból is érdemes lenne átnézni” – összegezte.

Dimén Levente földrajztanár a Vargyas-szoros kutatástörténetéről, geológiai kialakulásáról beszélt, míg Botha Zoltán József régész egy, szintén a Vargyas-szorosban végzett ásatás eredményéről számolt be. „A Vargyas-szoros első igazolt turistája Apáczai Csere János volt 1655-ben” – tudhattuk meg Dimén Leventétől.

Végül az emlékkonferencia szervezője, Demeter Zoltán elevenítette fel Dénes Istvánhoz fűződött barátságát, valamint az Elveszett Világ baróti barlangászegyesület történetét, melynek Dénes István volt az elnöke életének utolsó hét évében. Külön kiemelte Dénes István erőfeszítéseit, hogy a Vargyas-szorost természetvédelmi területté nyilvánítsák, ami szó szerint neki köszönhetően valósult meg.

Az emlékkonferencián részt vevők végül kilátogattak a baróti temetőbe, leróva kegyeletüket Dénes István sírjánál is.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Böjte Ferenc Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-21 08:00 Cikk megjelenítése: 73 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1114
szavazógép
2025-10-21: Közélet - Bartos Lóránt:

Emléktáblát avattak Kézdivásárhely világhírű szülöttének

Kézdivásárhely ismét egy kulturális és közösségi ünnepnapnak adott otthont: vasárnap délután a Kossuth Lajos utcában, a jelenlegi Bucs-ház falán leplezték le a város világhírű szülöttének, André de Dienes (született Dienes Andor) fotóművésznek emléket állító, háromnyelvű (magyar–román–angol) plakettet. A plakettavatás apropója, hogy ebben az ingatlanban született a fotós, aki elsősorban Norma Jane, azaz Marilyn Monroe felfedezőjeként és párjaként vált ismertté a nagyvilágban, és nem mellesleg forradalmasította a sztárfotózást és a fotóművészetet is.
2025-10-21: Közélet - Iochom István:

Miklóssy Mária kiállítása a Vigadóban (A magyar festészet napja)

A harmónia anatómiája címmel nyílt szombat este kiállítás a magyar festészet napján Miklóssy Mária sepsiszentgyörgyi festőművész munkáiból a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében.
rel="noreferrer"