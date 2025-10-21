Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Lencsén át látott Vargyas

2025. október 21., kedd, Közélet

Szombat este zenétől volt hangos Vargyas: a művelődési háznál a szépkorúak ültek szüreti bált, s elmondhatjuk: igazán kitettek magukért! Vendégeik, azaz a nagybaconi és a sepsiszentgyörgyi kortársaik fogadására zenés-humoros műsorral készültek, s ezen a napon került sor a KépVidék vargyasi fotótábora két évvel ezelőtti „termésének” bemutatására is. 

 

  • Fotó: Barti Levente
    Fotó: Barti Levente

Imets Lajos polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat: köszönet illeti őket, amiért kapcsolatokat tartanak fenn korosztályuk máshol élő tagjaival, következetesen közös programokat és eseményeket szerveznek. Bárcsak a ma középkorhoz tartozó tagjai is olyan tevékenyek és társadalmuknak annyi hasznot hozóvá válnának úgy húsz év múlva – kívánta az elöljáró.

Vargyasi Levente, a Kovászna Megyei Művelődési Központ munkatársa, a vargyasi tábor fő szervezője a KépVidék Alkotócsoport nevében köszönte mindazoknak, akik támogatták kezdeményesüket. Mint mondotta, 2001-ben társultak lelkes fotósok, s tűzték ki célként a falvak képi dokumentálását. Igyekeznek minden érdekes pillanatot megörökíteni, mutassa az a régi vagy az új faluképet. Nem kizárt, hogy a helyben lakók számára nem lesznek annyira megszokottak a visszaköszönő felvételek, de azok is igazak, azok is róluk szólnak. A felvételek tíz-húsz év múlva lesznek igazán érdekesek és értékesek, mert megmutatják, mennyit változott az adott település. A 2023-as vargyasi munkához a KépVidék csoporthoz a Mohos fotóklub is társult – ismertette Vargyasi Levente.

Barti Emese, Barti Levente, Ferencz Irén, Hlavathy Károly, Kovács Ábel, Kovács Apor, Kovács László Attila, Márton Antónia Ildikó, Neagu Adrian, Pieldner Ádám, Pieldner Martin, Sütő Csanád, Székely Szabolcs és Vargyasi Levente csak három napot töltött Vargyason, de a felvételeket megtekintve bátran kijelenthető, három gazdag nap volt az. Házakat, egyházi épületeket, játszó gyerekeket, állataikkal foglalkozó gazdálkodókat, templomba igyekvőket, szüreti mulatságba hívogató „csőszöket”, hagyományos mesterségeket művelőket és gyönyörű tájakat kaptak lencsevégre – kiállításukat a vargyasi művelődési házban továbbra is meg lehet tekinteni.

Szerző: Hecser László Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-21
