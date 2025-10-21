Az elmúlt hétvégén Marosvásárhelyen és Korondon léptek szőnyegre a sepsiszentgyörgyi birkózók, akik az U17-es korosztály számára meghirdetett Román Kupán és a Lőrincz Márton Születésnapi Emlékversenyen tették próbára magukat. Mérlegük az országos kupaviadalon szerzett két érem mellett több dobogós helyezés, amellyel tovább öregbítették a megyeszékhelyi birkózósport hírnevét az országban.

Péntektől vasárnapig Marosvásárhely adott otthont a 17 év alatti birkózók Román Kupa-viadalának, amelyről két éremmel tértek haza a megyeszékhelyi sportolók. A Sepsi ISK (edzők: Kertész Dávid, Hatos Péter és Kertész Mátyás) öt versenyzővel vett részt a háromnapos erőpróbán. Legjobb eredményük a 60 kilogrammos súlycsoportban született, ahol a kisdöntőt megnyerve Ilyés Szabolcs bronzérmet szerzett. A iskolás sportklubtól Victor Dumitru (110 kg) is a harmadik helyért szállt harcba, de elvesztette az utolsó meccsét, így az ötödik pozícióval vigasztalódhatott. Mellettük Pál Alpár (51 kg) hatodik lett, míg a jól küzdő Lukács Ábel (60 kg) és Păcurici Milán (71 kg) helyezés nélkül fejezte be a megmérettetést. A Sepsiszentgyörgyi MSK (edző: Mátéfi Árpád) mindössze egy sportolóját nevezte a vásárhelyi kupaviadalra, a lányok 49 kilogrammos kategóriájában induló Electra Garaiacu remek teljesítménnyel előrukkolva, pontot sem veszítve utasított mindenkit maga mögé és aranyéremmel tért haza.

Szombaton Korondon tartották meg a Lőrincz Márton Születésnapi Emlékverseny első kiírását, a nemzetközi utánpótlás-viadalon tizenöt romániai és két magyarországi csapat közel 170 birkózópalántája mutatta be tudását. A Sepsi ISK-tól Sebestyén Ádám és Grancea Szófia első, Paizs Panna, Urszuly Gyopár és Bakk Kimberli második, Bodor Orsolya, Csatlós Kriszta, Téglás Nimród, Váncsa László, Benkő Samu és Pénzes Bence harmadik lett, míg Paizs Barna ötödik volt. A municípiumi sportklubtól Barabás Tas György bezsebelt egy első helyezést, testvére, Barabás Kund Balázs pedig három megnyert mérkőzéssel szintén a dobogó legfelső fokára állhatott fel.