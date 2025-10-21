A házigazdák uralták az első félidőt, a mezőnyfölényük helyzetekkel társult: Marko Gjorgjievski lövését könnyedén védte Eduard Pap, aztán Bloj Erwin a gólvonalról vágta ki Florin Bejan fejesét. A folytatásban Gjorgjievski néhány méterről volt pontatlan, míg Cristian Neguț szintén közelről tévesztett célt. A játék képével ellentétben a 38. percben előnybe kerültek a vendégek, ekkor Eppel Márton lecsapott Vahid Selimović rövid hazaadására és az üres kapuba gurított (0–1). Ezt követően ismét a nagyszebeni csapat veszélyeztetett, a 41. percben Antoni Ivanov lehetőségét hárította a székelyföldi együttes hálóőre, a ráadásban pedig Kevin Ciu­botaru a keresztlécet találta telibe. A második felvonásban is a Hermann­stadt akarata érvényesült, azonban Gjorgjievski mellé bólintott, majd Neguț távoli kísérletét szögletre tolta a Hargita megyei gárda kapusa. Riválisa újabb tévedését kihasználva az FK Csíkszereda a 77. percben eldöntötte a mérkőzést, Soufiane Jebari szerzett labdát, és 25 méterről a jobb felsőbe tekert (0–2), így Ilyés Róbert alakulata sorozatban másodszor győzött.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 13. forduló: FC Hermannstadt–FK Csíkszereda 0–2 (gólszerzők: Eppel Márton 38., Soufiane Jebari 77.).

További eredmények, 13. forduló: FC Farul Constanța–FC Argeș 0–0, Kolozsvári Universitatea–FC Botoșani 0–2, Universitatea Craiova–Unirea Slobozia 3–1, FC Metaloglobus Bukarest–FCSB 2–1, Aradi UTA–Galaci Oțelul 0–4, Bukaresti Dinamo–FC Rapid 0–2, FC Petrolul Ploiești–Kolozsvári CFR 1–0.

A rangsor állása: 1. FC Botoșani 28, 2. FC Rapid 28, 3. Universitatea Craiova 27, 4. Bukaresti Dinamo 23, 5. FC Argeș 23, 6. Galaci Oțelul 19... 14. FK Csíkszereda 12... 16. FC Metaloglobus Bukarest 6.

Megbírságolták a székelyföldi klubot

Az október 4-én a SuperLiga 12. fordulójában rendezett FK Csíkszereda–Kolozsvári Universitatea mérkőzést követően a marosvásárhelyi csendőrség 30 ezer lejes pénzbírság kifizetésére kötelezte a szervezőket, mert engedélyezték a szurkolóknak, hogy bevigyék a stadionba a székely és a magyar zászlókat. Az október 6-án kiállított jegyzőkönyv szerint a jelképek idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmasak, így megsértik a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, továbbá megjelenik az „úgynevezett Székelyföld” megnevezés is a kék-arany színű lobogók kapcsán. Szondy Zoltán, a Hargita megyei klub elnöke tegnap sajtótájékoztatón közölte, akárcsak a korábbi, szintén 30 ezer lejes bírság esetében, ezt is jogtalannak tartják, és bíróságon kérik az érvénytelenítését, ugyanakkor kiemelte, az FK Csíkszereda nem kíván asszisztálni a székely és a magyar nemzeti szimbólumok romániai betiltásához. (miska)