Gólgazdag játéknapot rendeztek a megyei labdarúgó-bajnokságban, a kilencedik fordulóban lejátszott hét mérkőzésen 39 gólt szereztek a csapatok. Bardoc hazai környezetben győzött Szentkatolna ellen, a veretlen Barót pedig Csernáton otthonában igazolta a papírformát, így az élre ugrott a táblázatban.

Zágon a múlt héten kétszer is pályára lépett, előbb szerdán bepótolta a nyolcadik körből elnapolt meccsét, amelyen meglepetésre háromgólos előnyt leadva döntetlent játszott Papolc vendégeként, ezáltal újabb pontokat vesztett. Ezt követően vasárnap a címvédő már nem botlott, hazai pályán diadalmaskodott a rangsorban utolsó előtti Bodzaforduló felett. Perkő már az első félidőben eldöntötte az Árkos elleni találkozót, Kanyó Szilárd mesterhármassal vette ki részét a felső-háromszéki alakulat idénybeli harmadik sikeréből. Maksa saját közönsége előtt szenvedett vereséget Nagyajta együttesétől, míg az újonc Zágonbárkány a nyeretlenül sereghajtó Uzon otthonából távozott a három ponttal.

Eredmények: * 8. forduló: Papolc–Zágon 4–4 (gólszerzők: Berszán Imre 34., Ilyés Alexandru 70., Bajkó Norbert 88., Bagoly Róbert 90+1., illetve Sánta Loránd 31., 56., Zsidó Zsombor 39., Sánta Tamás 52.) * 9. forduló: Maksa–Nagyajta 2–4 (gsz.: Miksán István 18., Komsa Ferenc 65., illetve Zsombori Zsolt 24., 45., 90., Demeter Zsolt 90+3. – öngól), Uzon–Zágonbárkány 2–4 (gsz.: Ancu Roland 88., Szabó Sabin 90+1., illetve David Popica 14., 42., 76., Cristian Murea 29.), Szitabodza–Papolc 6–2 (gsz.: Robert Budilean 53., Silviu Muntean 54., 72., Flavius Hosu 58., Tudor Prundar 76., Marian Crisbășan 79., illetve Berszán Imre 11., Andrei Lenghen 90+3. – öngól), Csernáton–Barót 0–5 (gsz.: Gyerő Roland 22., 63., Bardocz Szilárd 44., 84., Szabó Zsolt 58.), Bardoc–Szentkatolna 4–0 (gsz.: Lázár Attila 11., Nagy Hunor 22., Imets Ádám 24., Orbán Balázs 59.), Zágon–Bodzaforduló 4–0 (gsz.: Sánta Loránd 23., Sánta Tamás 34., 82., Zsidó Zsombor 44.), Perkő–Árkos 5–1 (gsz.: Nicolae Marincea 18., Kanyó Szilárd 22., 39., 82., Mátyus Márk 42., illetve Tompa Csaba 25.), Kovászna szabadnapos volt.

A táblázat:

1. Barót 7 1 0 42–10 22

2. Kovászna 7 0 0 39–0 21

3. Bardoc 7 0 1 36–7 21

4. Zágon 5 2 2 31–15 17

5. Árkos 5 0 4 27–22 15

6. Zágonbárkány 4 1 4 26–21 13

7. Szitabodza 4 0 3 25–13 12

8. Maksa 4 0 5 21–33 12

9. Perkő 3 2 4 19–19 11

10. Papolc 2 1 5 21–41 7

11. Nagyajta 2 1 5 10–31 7

12. Szentkatolna 1 3 3 11–21 6

13. Csernáton 2 0 6 11–26 6

14. Bodzaforduló 2 0 6 12–34 6

15. Uzon 0 1 7 8–46 1

A tizedik forduló programja: * szombat: Barót–Nagyajta (16 óra), Árkos–Uzon (16 óra) * vasárnap: Bodzaforduló–Szitabodza (13 óra), Szentkatolna–Csernáton (16 óra), Papolc–Bardoc (16 óra), Kovászna–Zágon (16 óra), Perkő–Maksa (16 óra), Zágonbárkány szabadnapos. (miska)