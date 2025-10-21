A nagyszebeni regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Udo Reckerth szerint a korábbi október 20-i hidegrekord mínusz 9 fok volt, ezt 1949-ben mérték. A szokatlan hideget egy sarkvidéki eredetű légtömeg beáramlásával és a felhőtlen égbolttal magyarázta a szakember. Hargita megye más településein is nagyon hideg volt tegnap, Gyergyóalfaluban mínusz 8, Maroshévízen mínusz 7, a Bucsin-tetőn mínusz 6, Székelyudvarhelyen mínusz 4 Celsius-fokot mutattak a hőmérők a kora reggeli órákban. (Agerpres)

MÉG MINDIG VEZET ROMÁNIA. Az Európai Unióban (EU) 2024-ben a közúti balesetekben elhunytak száma 2 százalékkal csökkent 2023-hoz képest, a halálozási arány Romániában és Bulgáriában volt a legmagasabb. Tavaly 19 940 ember halt meg közúti balesetekben az EU-ban, ez mindössze 2 százalékkal kevesebb, mint a 2023-ban regisztrált szám, és lassú haladást jelent EU Vision Zero közlekedésbiztonsági célkitűzése felé, amely szerint 2030-ra felére kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, 2050-re pedig egyetlen halálos közúti baleset sem történhet az Európai Unióban. Az EU teljes területén egymillió lakosra vetítve átlagosan 45 fő halt meg tavaly közúti balesetben. Ez az arány Romániában (78 fő) és Bulgáriában (74) volt a legmagasabb, Svédországban (20) és Dániában (24) volt a legalacsonyabb. (Agerpres)

LEZÁRTÁK A MAGASHEGYI UTAKAT. Hétfőtől lezárták a 7C jelzésű országút (Transzfogarasi út) Piscu Negru és a Bâlea-vízesés, illetve a 67C jelzésű országút (Transzalpina) Rânca és Curpat közötti szakaszát – jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR). Közleményében az intézkedést a kedvezőtlen időjárási körülményekkel, illetve a heves havazások, hóviharok, gyakori lavinák, sziklaomlások, földcsuszamlások, köd és jegesedés okozta lehetséges veszélyekkel indokolta a vállalat. Az útlezárásokra közúti jelzések figyelmeztetik a gépkocsivezetőket. (Agerpres)