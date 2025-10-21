Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
2025. október 21., kedd, Belföld

MEGDŐLT A HIDEGREKORD. Mínusz 9,2 Celsius-fokot mértek hétfőre virradóan Csíkszeredában; ez volt a leghidegebb október 20-i reggel a meteorológiai mérések kezdete óta.

  • Fotó: Facebook / Meteoplus
A nagyszebeni regionális meteorológiai központ szolgálatos meteorológusa, Udo Reckerth szerint a korábbi október 20-i hidegrekord mínusz 9 fok volt, ezt 1949-ben mérték. A szokatlan hideget egy sarkvidéki eredetű légtömeg beáramlásával és a felhőtlen égbolttal magyarázta a szakember. Hargita megye más településein is nagyon hideg volt tegnap, Gyergyóalfaluban mínusz 8, Maroshévízen mínusz 7, a Bucsin-tetőn mínusz 6, Székelyudvarhelyen mínusz 4 Celsius-fokot mutattak a hőmérők a kora reggeli órákban. (Agerpres)

MÉG MINDIG VEZET ROMÁNIA. Az Európai Unióban (EU) 2024-ben a közúti balesetekben elhunytak száma 2 százalékkal csökkent 2023-hoz képest, a halálozási arány Romániában és Bulgáriában volt a legmagasabb. Tavaly 19 940 ember halt meg közúti balesetekben az EU-ban, ez mindössze 2 százalékkal kevesebb, mint a 2023-ban regisztrált szám, és lassú haladást jelent EU Vision Zero közlekedésbiztonsági célkitűzése felé, amely szerint 2030-ra felére kell csökkenteni a halálos közúti balesetek számát, 2050-re pedig egyetlen halálos közúti baleset sem történhet az Európai Unióban. Az EU teljes területén egymillió lakosra vetítve átlagosan 45 fő halt meg tavaly közúti balesetben. Ez az arány Romániában (78 fő) és Bulgáriában (74) volt a legmagasabb, Svédországban (20) és Dániában (24) volt a legalacsonyabb. (Agerpres)

LEZÁRTÁK A MAGASHEGYI UTAKAT. Hétfőtől lezárták a 7C jelzésű országút (Transzfogarasi út) Piscu Negru és a Bâlea-vízesés, illetve a 67C jelzésű országút (Transzalpina) Rânca és Curpat közötti szakaszát – jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős társaság (CNAIR). Közleményében az intézkedést a kedvezőtlen időjárási körülményekkel, illetve a heves havazások, hóviharok, gyakori lavinák, sziklaomlások, földcsuszamlások, köd és jegesedés okozta lehetséges veszélyekkel indokolta a vállalat. Az útlezárásokra közúti jelzések figyelmeztetik a gépkocsivezetőket. (Agerpres)

Alkotmányellenes az igazságszolgáltatási nyugdíjreform

Alkotmányellenesnek nyilvánította tegnap az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit szigorító törvénytervezetet, amelyet korábban a kormány parlamenti felelősségvállalással fogadtatott el. A jogszabályjavaslatról szeptember elején a legfelsőbb bíróság kért előzetes normakontrollt az alkotmánybíróságtól. A testület két alkalommal – szeptember 24-én és október 8-án – elhalasztotta a döntést a beadványról.
2025-10-21: Közélet - Nagy D. István:

Az államfőhöz fordul Kulcsár-Terza József (Magyarellenes megnyilvánulások)

Székelyföldön és Erdélyben „népirtás zajlik” a magyar közösség ellen, a hatóságok szinte semmit sem tesznek ez ellen, a román politikai alakulatok pedig sorozatosan hátat fordítanak a magyar ügyekben a párbeszédnek, ezért Nicușor Dan államfőhöz fordult Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő ügyvivő elnöke, az RMDSZ színeiben parlamenti mandátumot nyert képviselő. A honatya azt reméli, az államfő nyitott lesz a magyar közösség problémáinak átbeszélésére, lehetőséget biztosít számára, hogy a sérelmeket ismertesse. A képviselő ugyanakkor jelezte, a magyar közösséget olyan támadások érték az elmúlt időszakban, amelyeket nem lehet szó nélkül hagyni, ezért a tisztségéből fakadóan a rendelkezésére álló minden eszközzel megpróbálja ezeket orvosolni.
