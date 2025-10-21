Zelenszkij kész elmenni a budapesti békecsúcsra

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy friss nyilatkozatban megerősítette, kész elmenni Budapestre, hogy „bármilyen formában” felvegye a kapcsolatot az ott találkozó Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Hozzátette, hogy nem tartja Budapestet a legmegfelelőbb helynek egy ilyen találkozóra.

„Nyilvánosan és zárt ajtók mögött is jeleztük, bármilyen, működőképes formában készek vagyunk tárgyalni” – jelentette ki újságírók előtt Zelenszkij a tegnap közzétett nyilatkozatban. Hangsúlyozta: az orosz és az amerikai elnök találkozója a béke felé vezető utak keresését jelenti, és hazája e tekintetben bármilyen pozitív eredményt üdvözölni fog. Kijelentette ugyanakkor, nem gondolja, hogy „Budapest lenne a legmegfelelőbb hely”. Emlékeztetett arra, hogy ő a háború lezárását célzó megbeszélésekre a többi között Svájcot, Ausztriát, Katart vagy Törökországot javasolta.

Beszélt arról is: nem hiszi, hogy egy olyan vezető, mint Orbán Viktor, „aki megvétózza az Ukrajna európai uniós csatlakozását célzó egyeztetéseket és ellenzi az Oroszországra kirótt szankciókat, pártatlan tudna lenni vagy bármi jót is tenne az ukrán félnek”. Zelenszkij felidézte, hogy Kijev már a magyar miniszterelnök pekingi és moszkvai útja idején is elvetette Orbán Viktor közvetítői szerepét. Úgy vélekedett, a magyar kormányfő egyike azoknak, akik „felelősek azért, hogy egyes amerikai körök szerint Oroszország nyeri meg ezt a háborút”.

Azt is mondta, éppen Budapesten történt, hogy az Egyesült Államok és más nagyhatalmak területi garanciákat adtak a frissen függetlenedett Ukrajnának cserébe azért, hogy a kijevi kormány átadta Oroszországnak a Szovjetunió idején ukrán területeken tárolt nukleáris fegyverarzenált. „Egy újabb Budapest nem lehet kedvező” – tette hozzá az ukrán elnök, aláhúzva, hogy ezen kétségeit megosztotta Donald Trumppal.

Az amerikai elnökkel múlt pénteken a Fehér Házban rendezett találkozójával kapcsolatban Zelenszkij elmondta azt is, hogy a megbeszélésen hangsúlyozta: Kijev álláspontja nem változott, továbbra sem fogadja el Moszkva feltételeit. „Nem fogjuk nekik tálcán átnyújtani a győzelmet” – fogalmazott.

„Az én kívánságom az lett volna, hogy Zelenszkij elnök találkozzon Putyin orosz elnökkel, mert tulajdonképpen nekik kell megegyezniük” – jelentette ki Kaja Kallas, a kül- és biztonságpolitikáért felelős európai uniós főképviselő tegnap Luxembourgban arra az újságírói kérdésre válaszolva: „Nem gondolja-e, hogy arculcsapás, hogy Trump Budapesten találkozik Putyinnal, európai­ak pedig nem lesznek ott?” Az EU-tagállamok külügyminisztereinek tanácskozására érkezve Kallas azt mondta: „Az lenne a helyes, ha Zelenszkij és Putyin tárgyalna, hiszen végső soron nekik kell megegyezniük.”

Hozzátette: „Ami Budapestet illeti, nem jó azt látni, hogy egy olyan személy, aki a Nemzetközi Büntetőbíróság körözése alatt áll, európai országba érkezik. Ismét felmerül a kérdés, lesz-e ennek bármilyen eredménye.” A főképviselő ugyanakkor elismerte, hogy minden békekezdeményezést üdvözölnek, köztük Donald Trump erőfeszítéseit is, de – mint mondta – nem az érezhető, hogy Oroszország valóban békét akarna. Szerinte Moszkva csak az erőből ért, és csak akkor hajlandó tárgyalni, ha valóban nyomás alá kerül. „Jelenleg még nem látjuk ezt a nyomást, ezért arról is tárgyalunk, mit tehetünk még Ukrajna támogatása érdekében” – tette hozzá Kallas.

Az uniós főképviselő reagált a Financial Times című brit napilap egyik cikkére is, amely szerint Donald Trump felszólította Zelenszkijt, hogy fogadja el Putyin feltételeit, különben Oroszország „megsemmisíti Ukrajnát”. Kallas ezt határozottan visszautasította, mondván: „az ukránok rendkívül kitartóak, a szabadságukért, függetlenségükért és hazájukért harcolnak, nem adhatják fel”. Véleménye szerint Ukrajna megadásra kényszerítése nemcsak az ország számára lenne tragikus, hanem az egész nemzetközi rendre is negatív hatással járna. „Ha Oroszország erővel elérheti, amit akar, az azt az üzenetet küldi a világ minden agresszorának, hogy büntetlenül megtehetik ugyanezt” – mondta.