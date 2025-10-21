Rendkívüli tanácsülést tartottak nemrég Kézdivásárhelyen, a napirenden egyetlen határozattervezet szerepelt: a testületnek bele kellett egyeznie abba, hogy az inkubátorházzal kapcsolatos pályázat gyakorlatba ültetését meghosszabbítsák, a befejezéshez szükséges becsült költségeket szabályozó helyi határozatot módosítsák, ugyanis a Stadion utcában lévő új ingatlannál infrastrukturális hiányosságok vannak.

Újabb akadályba ütközött a kézdivásárhelyi inkubátorház létrehozása: a tanácsülésen született döntés értelmében ki kell tolni a határidőt, mivel az épületben továbbra sincs se gáz-, se villanyszolgáltatás – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől. A városvezető elmondta, a gázbekötésre vonatkozó kérést már egy éve beadták, azonban az eljárás még nem zárult le. Az áramszolgáltatás ügyében viszont biztató fejlemények vannak: a napokban várhatóan megoldódik a csatlakoztatás.

A kézdivásárhelyi önkormányzat még 2019-ben nyert uniós finanszírozást az új inkubátorház létrehozására az Európai Unió Regionális Operatív Programja keretében. A beruházás célja, hogy kedvező feltételeket biztosítson az információs és kommunikációs technológia területén tevékenykedő kis- és középvállalkozások számára. Bár a projektet már évekkel ezelőtt jóváhagyták, a bürokratikus akadályok miatt a munkálatok csak 2023 tavaszán kezdődhettek el.

A szerződés aláírásakor a fejlesztés összköltségét 2,6 millió lejre becsülték, ebből 1,5 millió lejt az állami fejlesztési ügynökség fedez, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat állja. A projekt révén a Stadion utcai régi kazánházat alakították át 26 személy befogadására alkalmas modern inkubátorházzá. Ez a létesítmény kiegészíti a már működő, Szabadság utcai inkubátorházat, így a céhes városnak két ilyen központja is lesz majd. Az épület 532 négyzetméter összterülettel rendelkezik, és korszerű irodákat, közösségi tereket, valamint a technológiai vállalkozások működéséhez szükséges alapinfrastruktúrát biztosít majd.

Az inkubátorház rendeltetése, hogy helyi kis- és középvállalkozásokat támogasson kedvezményes bérleti díjjal és technológiai háttérrel. A beköltözés feltétele, hogy a vállalkozás Kézdivásárhelyen legyen bejegyezve, és alkalmazottjai helyi lakosok legyenek. Az épületben huszonhat munkaasztal kap helyet: tíz egy nyitott térben, a többi pedig négyesével elosztva kisebb irodákban. Az önkormányzat a létesítmény körüli teret is rendezte az épületben lezajlott felújításokat követően.