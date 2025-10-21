Az elődök gyermekkorát kutatják

Milyen volt gyermeknek lenni az elmúlt 150 évben? – erre a kérdésre keresik, kutatják a választ Háromszék hét településén azok a diákok, akik bekapcsolódtak a Com.Pass Egyesület (korábban Turul Iroda) legújabb, decemberben záruló projektjébe.

A kezdeményezésben a sepsiszentgyörgyi civil szervezet által immár több mint tíz éve működtetett Berde Mózsa Körökben tevékenykedő gyermekek vesznek részt. Uzonban, Barátoson, Baróton, Nagyajtán, Középajtán, Kézdivásárhelyen és Sepsiszentgyörgyön összesen 160-an igyekszenek játékosan, élményeik révén felfedezni, milyen volt településeiken az előző generációk gyermekkora. Jó lehetőség ez arra, hogy a témáról elbeszélgessenek szüleikkel, nagyszüleikkel, régi játékokat fedezzenek fel és próbáljanak ki, a gyermekkorhoz kapcsolódóan régmúlt idők ételeit kóstolják meg vagy éppen múltbeli tárgyakat vegyenek kézbe. A program részeként ugyanakkor múzeumpedagógiai foglalkozásokon és műhelymunkákon is részt vesznek, a cél pedig az, hogy mindannyian megtapasztalják, felfedezzék, milyen volt a gyermekek élete háborúban, békeidőben vagy éppen a kommunizmus éveiben. Az összegyűjtött emlékeket minden településen egy kismonográfiában foglalják majd össze.

Szintén a projekthez kapcsolódik egy színdarab, melyet a nyáron megtartott alkotótáborban hozott létre húsz fiatal, akik a Pál utcai fiúk történetét dolgozták fel, mai szemszögből világítva rá a gyermekkor küzdelmeire, örömeire. A színdarabot – melynek díszlete és zenei világa szintén a fiatalok munkája – három alkalommal mutatják be a Berde Mózsa-foglalkozásokra járó diákoknak, üzenetét pedig közös beszélgetéseken tárják fel.

Az augusztus 1. – december 15. közötti időszakban zajló, From whisper to the stage – A gyerekek elmondják a hely történetét című projekt támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a megyeszékhely önkormányzata.