2025. október 22., szerda, Szabadidő

Hozzávalók: 50 dkg sárgaborsó, 2 pityóka, 1 közepes fej hagyma, 3–4 cikk fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 dl tejföl, só, bors.

Elkészítése. A sárgaborsót előző este átmossuk és hideg vízben áztatjuk. Másnap a hagymát és a fokhagymát apróra vágjuk, olajon megdinszteljük, hozzáadjuk az áztatóléből kivett borsót, összekeverjük, majd feltöltjük forró vízzel és felforraljuk. Ekkor sózzuk, borsozzuk, és lassú tűzön addig főzzük, amíg a borsó megfő, majd botmixerrel pépesítjük. A végén a tejfölt elkeverjük kevés levessel, majd visszatöltjük az edénybe és kiforraljuk. 

Tálalhatjuk pirított kenyérkockával, levesgyönggyel, tökmaggal, de csak egyszerűen parmezánnal vagy petrezselyemzölddel megszórva is.

Elkészítési idő: 1 óra

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban. 

Hozzászólások
