A nap fotója

Romániában mindenképpen, ám Kelet-Európában is egyedi kutatásfejlesztési projektet indított el európai uniós források felhasználásával a sepsiszentgyörgyi Egnosis számítástechnikai vállalat, valamint a Pro Vitam egészségügyi diagnosztikai központ. A Biobank célja egy olyan strukturált, hálózatjellegű, mesterséges intelligencia alapú biológiai minta- és adatbázis létrehozása, mely a személyi adatokhoz kapcsolódó jogok figyelembe vételével a hazai és európai klinikai és kutatóközpontoknak, egyetemeknek, egészségügyi intézményeknek biztosíthat „nyersanyagot” a kutatásaikhoz, egyebek mellett a ritka, valamint az autoimmun betegségek területén.