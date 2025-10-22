Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

A nap fotója

2025. október 22., szerda, Szabadidő
  • Őszi színek. Albert Levente felvétele
    Őszi színek. Albert Levente felvétele
Mit főzzünk ma? (Sárgaborsó-krémleves)

Hozzávalók: 50 dkg sárgaborsó, 2 pityóka, 1 közepes fej hagyma, 3–4 cikk fokhagyma, 2 evőkanál olívaolaj, 2 dl tejföl, só, bors.
2025-10-22: Pénz, piac, vállalkozás - Nagy D. István:

Biobank jön létre Sepsiszentgyörgyön

Romániában mindenképpen, ám Kelet-Európában is egyedi kutatásfejlesztési projektet indított el európai uniós források felhasználásával a sepsiszentgyörgyi Egnosis számítástechnikai vállalat, valamint a Pro Vitam egészségügyi diagnosztikai központ. A Biobank célja egy olyan strukturált, hálózatjellegű, mesterséges intelligencia alapú biológiai minta- és adatbázis létrehozása, mely a személyi adatokhoz kapcsolódó jogok figyelembe vételével a hazai és európai klinikai és kutatóközpontoknak, egyetemeknek, egészségügyi intézményeknek biztosíthat „nyersanyagot” a kutatásaikhoz, egyebek mellett a ritka, valamint az autoimmun betegségek területén.
