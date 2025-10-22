A kormány az alkotmány több előírását is megsértette azzal, hogy nem biztosított 30 napot a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM) a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezet véleményezésére, és a testület álláspontjának hiányában vállalt felelősséget a parlamentben a jogszabályjavaslatért – így indokolta meg hétfő esti közleményében az alkotmánybíróság azt, hogy miért fogadta el aznapi ülésén a legfelsőbb bíróság beadványát.

Az indoklás szerint a kormány az alkotmány tiszteletben tartásával vállalt felelősséget a parlamentben a jogszabályjavaslatért, és nem ütközött az alaptörvénnyel az a szándéka sem, hogy módosítsa a különnyugdíjak szabályozását. Ám az alkotmány több előírását is megsértette azzal, hogy nem biztosított 30 napot CSM-nek a törvénytervezet véleményezésére, és a testület álláspontjának hiányában vállalt érte felelősséget a parlamentben – olvasható a közleményben.

Az Antena1-nek hétfő este nyilatkozó Nicuşor Dan államfő elmondta, hogy az alkotmánybíróság döntését nagy várakozások előzték meg, és sokan csalódással fogadták. De felhívta a figyelmet arra, hogy a testület nem tartalmi, hanem formai okokra hivatkozva nyilvánította alkotmányellenesnek ezt a tervezetet, és a koalíció több politikusa máris jelezte, hogy olyan jogszabályjavaslatot fognak kidolgozni, amely eleget tesz majd a formai követelményeknek. „Az üzenetem tehát az, hogy (...) az igazságszolgáltatási rendszernek ezt a problémáját, ezt a társadalmi méltánytalanságot meg fogjuk oldani. Ehhez semmi kétség nem fér” – jelentette ki az államfő.

Nicuşor Dan beszélt arról is, hogy a történtek után Ilie Bolojan miniszterelnöknek semmiképpen nem kell lemondania. „A kormány úgy értelmezhette a törvényt, hogy a tervezetet a CSM véleményezése nélkül is el lehet fogadtatni. Néhány alkotmánybíró szerint ez így is van, néhány bíró szerint nem így van. Nem olyan fontos ügy ez, hogy emiatt egy kormány lemondjon” – jelentette ki.

Hétfő esti Facebook-bejegyzésében Ilie Bolojan miniszterelnök közölte, tudomásul vette a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos alkotmánybírósági határozatot, amelyet szűk többséggel fogadott el a testület. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az alkotmánybíróság nem tartalmi, hanem kizárólag eljárásbeli okokra hivatkozva utasította el a tervezetet, így a kormány újra elindíthatja a procedúrát. „Ez szükségszerű” – fogalmazott Bolojan. Ugyanakkor leszögezte, hogy „sehol a világon nem vonulnak nyugdíjba az emberek 48–50 évesen, és nem akkora a nyugdíjuk, mint az utolsó fizetésük”. „Ezek nem politikai kérdések, hanem társadalmilag és pénzügyileg fenntarthatatlan kiváltságok” – szögezte le Bolojan, hangsúlyozva, hogy nem a kormánynak, valamely politikusnak vagy politikai pártnak fontos ez a reform, hanem Romániának van szüksége rá.

Bejegyzésében Bolojan emlékeztetett, hogy határozatában az alkotmánybíróság 30 napos határidőt szabott meg a CSM-nek a törvénytervezet véleményezésére. A kormányfő rámutatott, hogy a munkaügyi minisztérium augusztus 22-én kért véleményezést a CSM-től, a kormány pedig tíz nappal később, szeptember 1-jén vállalt felelősséget a parlamentben a jogszabályjavaslatért, és az alkotmánybíróság kilenc tagja közül négyen észszerűnek tartották a tíznapos időkeretet. „De természetesen tiszteletben fogjuk tartani az alkotmánybíróság iránymutatását” – tette hozzá a miniszterelnök, kijelentve, az igazságszolgáltatási nyugdíjreform továbbra is a kormány „határozott” célkitűzése, amelyet a teljes koalíció felvállalt.

A koalíciós pártok tegnap esti ülése egyébként ismét feszültséggel terhelt volt, miután Sorin Grindeanunak, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ügyvezető elnökének azt a javaslatát, hogy munkacsoportot alakítsanak, amely új törvénytervezetet dolgozna ki a bírák és ügyészek nyugdíjazásáról, Ilie Bolojan kormányfő elutasította. Grindeanu kijelentette, Ilie Bolojan miniszterelnöknek viselnie kell saját döntéseinek politikai következményeit, majd a szociáldemokrata politikus elhagyta a tárgyalást. „Sajnos vannak olyanok, akiket inkább a büszkeség, mint az ész vezérel, és ugyanazokat a lépéseket akarják megtenni, amelyek a múltban kudarchoz vezettek – ezúttal még rosszabb kimenetellel: érdemi elutasítással” – írta később közösségi oldalán Grindeanu.