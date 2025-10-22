Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Szabotázskísérlet orosz irányítással

2025. október 22., szerda, Belföld

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tegnap bejelentette, hogy hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve meghiúsított Romániában egy újabb orosz tervezésű szabotázsakciót, amelynek célja egy bukaresti vállalat megtámadása volt. A SRI közleménye szerint két ukrán állampolgár az orosz titkosszolgálatok közvetlen irányításával a Nova Post ukrán futárszolgálat fővárosi székhelyét akarta felgyújtani.

  • Fotó: Facebook / SRI - Serviciul Român de Informații
    Fotó: Facebook / SRI - Serviciul Român de Informații

A SRI által október 14-én és 15-én megfigyelt ukrán állampolgárok Lengyelországból érkeztek Bukarestbe, és két csomagot helyeztek el a Nova Post bukaresti központjában. A csomagok házilag készített, távolról indítható gyújtószerkezeteket és GPS-jeladót tartalmaztak, amelyeket fülhallgatóknak és autóalkatrészeknek álcáztak. A hírszerző szolgálat szerint a munkatársaiknak a sajátos eszközeik bevetésével sikerült azonnal azonosítani és hatástalanítani a távirányítással kigyulladó csomagokat.

A SRI közölte, hogy a nyomozó hatóságok a román rendőrséggel és a nemzetbiztonsági szervekkel együttműködve vizsgálatot indítottak a két ukrán állampolgár ellen. Az eddigi adatok szerint a tettesek komplex műveletre készültek: az erős égési reakció kiváltására termitet és bárium-nitrátot használtak, amelyeket álcáztak, és lehetővé tették a távoli aktiválásukat.

A hírszerző szolgálat szerint a két ukrán állampolgár tagja egy európai célpontokat támadó, kiterjedt szabotőrhálózatnak, amelyet az orosz titkosszolgálatok irányítanak.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) elrendelte a 21 éves és a 24 éves ukrán állampolgár őrizetbe vételét, akiket diverziókeltési kísérlettel gyanúsítanak.

Tegnapi közleményében az ügyészség emlékeztetett, hogy a gyanúsítottak által célba vett irodahelyiségek egy tömbház földszintjén találhatók Bukarest központi részén. Tűz esetén a lángok könnyen átterjednek a környező épületekre, ami veszélyeztette volna nagyon sok ember életét.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-22 08:00 Cikk megjelenítése: 226 Olvasóink értékelése: 3 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1137
szavazógép
2025-10-22: Belföld - :

Formai okok miatt alkotmányellenes (Igazságszolgáltatási nyugdíjreform)

A kormány az alkotmány több előírását is megsértette azzal, hogy nem biztosított 30 napot a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak (CSM) a bírák és ügyészek nyugdíjazási feltételeit módosító törvénytervezet véleményezésére, és a testület álláspontjának hiányában vállalt felelősséget a parlamentben a jogszabályjavaslatért – így indokolta meg hétfő esti közleményében az alkotmánybíróság azt, hogy miért fogadta el aznapi ülésén a legfelsőbb bíróság beadványát.
2025-10-22: Belföld - :

Még hatvan nap

További hatvan napig hatósági felügyelet alatt marad Călin Georgescu. A volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedés meghosszabbításáról Bukarest 1. kerületének bírósága döntött tegnap, de a döntés nem végleges, 48 órán belül megfellebbezhető.
rel="noreferrer"