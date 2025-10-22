Szabotázskísérlet orosz irányítással

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tegnap bejelentette, hogy hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve meghiúsított Romániában egy újabb orosz tervezésű szabotázsakciót, amelynek célja egy bukaresti vállalat megtámadása volt. A SRI közleménye szerint két ukrán állampolgár az orosz titkosszolgálatok közvetlen irányításával a Nova Post ukrán futárszolgálat fővárosi székhelyét akarta felgyújtani.

A SRI által október 14-én és 15-én megfigyelt ukrán állampolgárok Lengyelországból érkeztek Bukarestbe, és két csomagot helyeztek el a Nova Post bukaresti központjában. A csomagok házilag készített, távolról indítható gyújtószerkezeteket és GPS-jeladót tartalmaztak, amelyeket fülhallgatóknak és autóalkatrészeknek álcáztak. A hírszerző szolgálat szerint a munkatársaiknak a sajátos eszközeik bevetésével sikerült azonnal azonosítani és hatástalanítani a távirányítással kigyulladó csomagokat.

A SRI közölte, hogy a nyomozó hatóságok a román rendőrséggel és a nemzetbiztonsági szervekkel együttműködve vizsgálatot indítottak a két ukrán állampolgár ellen. Az eddigi adatok szerint a tettesek komplex műveletre készültek: az erős égési reakció kiváltására termitet és bárium-nitrátot használtak, amelyeket álcáztak, és lehetővé tették a távoli aktiválásukat.

A hírszerző szolgálat szerint a két ukrán állampolgár tagja egy európai célpontokat támadó, kiterjedt szabotőrhálózatnak, amelyet az orosz titkosszolgálatok irányítanak.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) elrendelte a 21 éves és a 24 éves ukrán állampolgár őrizetbe vételét, akiket diverziókeltési kísérlettel gyanúsítanak.

Tegnapi közleményében az ügyészség emlékeztetett, hogy a gyanúsítottak által célba vett irodahelyiségek egy tömbház földszintjén találhatók Bukarest központi részén. Tűz esetén a lángok könnyen átterjednek a környező épületekre, ami veszélyeztette volna nagyon sok ember életét.