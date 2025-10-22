Még hatvan nap

Călin Georgescu ellen július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt. Georgescu február 26. óta hatósági felügyelet alatt áll. Călin Georgescu megjelent tegnap reggel Bukarest 1. kerületének bíróságán, a bíróság épületéből való távozásakor a volt államfőjelölt a védelmi miniszter leváltását követelte a tartalékosok mozgósítása körüli problémák miatt. „Szégyen, ami történt. Ezt látta a stratégiai partnerünk, az Egyesült Államok, mint ahogyan az ellenségeink is” – fogalmazott. „Az igazságszolgáltatásnak pedig tisztáznia kell az ügyet, amely szerintem hazaárulásnak minősül. Az inkompetencia negatív stratégiai hatásokkal jár” – tette hozzá Călin Georgescu.