Még hatvan nap

2025. október 22., szerda, Belföld

További hatvan napig hatósági felügyelet alatt marad Călin Georgescu. A volt elnökjelölt elleni kényszerintézkedés meghosszabbításáról Bukarest 1. kerületének bírósága döntött tegnap, de a döntés nem végleges, 48 órán belül megfellebbezhető.

    Fotó: Facebook / Alianța pentru Unirea Românilor - AUR

Călin Georgescu ellen július 2-án emelt vádat a legfőbb ügyészség népirtásért, emberiesség elleni bűncselekményekért és háborús bűncselekményekért elítélt személyek kultuszának nyilvános népszerűsítése, valamint fasiszta, legionárius, rasszista vagy idegengyűlölő nézetek és tanok nyilvános népszerűsítésének folytatólagosan elkövetett bűncselekménye miatt. Georgescu február 26. óta hatósági felügyelet alatt áll. Călin Georgescu megjelent tegnap reggel Bukarest 1. kerületének bíróságán, a bíróság épületéből való távozásakor a volt államfőjelölt a védelmi miniszter leváltását követelte a tartalékosok mozgósítása körüli problémák miatt. „Szégyen, ami történt. Ezt látta a stratégiai partnerünk, az Egyesült Államok, mint ahogyan az ellenségeink is” – fogalmazott. „Az igazságszolgáltatásnak pedig tisztáznia kell az ügyet, amely szerintem hazaárulásnak minősül. Az inkompetencia negatív stratégiai hatásokkal jár” – tette hozzá Călin Georgescu.

Szabotázskísérlet orosz irányítással

A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) tegnap bejelentette, hogy hazai és nemzetközi partnerekkel együttműködve meghiúsított Romániában egy újabb orosz tervezésű szabotázsakciót, amelynek célja egy bukaresti vállalat megtámadása volt. A SRI közleménye szerint két ukrán állampolgár az orosz titkosszolgálatok közvetlen irányításával a Nova Post ukrán futárszolgálat fővárosi székhelyét akarta felgyújtani.
Második rekord

Második napja dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában, ahol tegnap reggel mínusz 9,7 Celsius-fokot mértek.
