Második rekord

Csíkszeredában az év azonos időszakában utoljára 1949-ben volt hasonlóan alacsony hőmérséklet. A tegnap reggeli hőmérséklet több mint egy fokkal alacsonyabb a korábbi napi hidegrekordnál, 1949. október 21-én mínusz 8,5 Celsius-fokot mértek Hargita megyeszékhelyén. A napokban másodszor dőlt meg a napi hidegrekord Csíkszeredában, hétfőn mínusz 9,2 Celsius-fokot mértek, hasonlóan hideget – mínusz 9 fokot – ugyancsak 1949-ben mutattak a hőmérők. Tegnap a térség más városaiban is alacsony volt a hőmérséklet. Gyergyóalfaluban mínusz 7,9, Maroshévízen mínusz 7,5 Celsius-fokot mértek. Székelyudvarhelyen – ahol általában magasabbak a hőmérsékleti értékek, mint Gyergyó- és Csíkszéken – mínusz 2,5, a Bucsin-tetőn mínusz 3,7 fok volt.