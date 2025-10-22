Veszélyben a budapesti csúcs?

Megrekedtek az amerikai–orosz diplomáciai egyeztetések: a budapesti Trump–Putyin-csúcs előkészítése egyelőre leállt, miután a külügyminiszterek nem jutottak dűlőre a hétfői telefonos egyeztetésük alkalmával az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről – írja nemzetközi sajtóhírekre hivatkozva az index.hu portál.

Nem csúszhat, aminek még nincs időpontja

A CNN értesülései szerint nem hozott eredményt az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonbeszélgetése, amelynek célja az volt, hogy előkészítse a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozót, az egyeztetéseket egy időre fel is függesztették. A lapnak a Fehér Ház egyik meg nem nevezett tisztviselője azt mondta, hogy a tervezettekkel ellentétben a két külügyminiszter egyelőre nem találkozik egymással, ami a budapesti csúcs előtalálkozója lenne. A kudarc fő oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter eltérően látja a háború lehetséges lezárásának feltételeit.

Egyelőre nem világos, hogy mindez milyen hatással lesz a tervezett Trump–Putyin-találkozóra, de washingtoni kormányzati források szerint Rubio valószínűleg nem támogatja, hogy a két államfő már a jövő héten tárgyaljon. Ennek oka, hogy az amerikai külügyminiszter szerint Moszkva továbbra sem hajlandó engedni Ukrajnával szembeni kemény követeléseiből.

Oroszország külügyminiszter-helyettese a CNN-információt megerősítve arról beszélt, hogy a személyes találkozó a két ország külügyminisztere között ötletként valóban felmerült, de szerinte azt megfelelően elő kell készíteni. Az orosz Interfax közben arról írt, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes korainak tartja a Rubio–Lavrov-találkozót. „Most azon dolgozunk, hogy feldolgozzuk, amit a két külügyminiszter megvitatott, de sem a telefonbeszélgetés előtt, sem az elmúlt nap folyamán nem került szóba konkrétan egy találkozó. Mint ötlet létezik, de a menetrendről beszélni még korai” – hangsúlyozta Rjabkov, aki kiemelte, hogy egy ilyen eseményt megfelelően elő kell készíteni.

Nem kizárt, hogy az Európai Unió és a NATO tagállamai meg fogják kísérelni meghiúsítani Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök újabb, Budapesten rendezendő csúcstalálkozóját – jelentette ki Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes tegnap Moszkvában újságíróknak. „Az EU-ban és a NATO-ban tagsággal rendelkező államok annak érdekében dolgoznak, hogy mindent tönkretegyenek. Nincs egyetlen olyan téma sem, amely számukra érdekes lenne, kivéve azt, hogy kárt okozzanak Oroszországnak, meggyengítsék pozíciónkat, megnehezítsék az előttünk álló feladatok megoldását. Ez az Európai Unió egész politikájának egyetlen célja. Jelenleg ez a legdestruktívabb erő a nemzetközi porondon” – fogalmazott a diplomata. „Nem meglepő, hogy mindenféle politikai szabotázs­akciókkal foglalkoznak. Mi erre felkészültünk. Tudjuk, hogyan kell ezzel szembeszállni” – tette hozzá.

Tegnap megerősítette a Kreml, hogy egyelőre még nem tűzték ki a pontos dátumot, mikor találkozhat egymással ismét személyesen Donald Trump és Vlagyimir Putyin, ezúttal Budapesten. „Nem lehet elhalasztani valamit, ami még nincsen rögzítve. Sem Trump elnök, sem Putyin elnök nem adott meg eddig pontos időkeretet” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz Vedomosti szerint. Peszkov hangsúlyozta továbbá, hogy a csúcstalálkozó komoly előkészületeket igényel. Ebben mind az orosz, mind az amerikai fél egyetért.

Európai vezetők üzenete

Több európai vezető támogatását fejezte ki Donald Trump amerikai elnök azon álláspontjával kapcsolatban, amely szerint a jelenlegi érintkezési vonalnak kell lennie az ukrajnai béketárgyalások kiindulópontjának. A finn elnöki hivatal által kiadott közös közleményükben egyúttal ismét a tartós és igazságos ukrajnai béke fontosságát emelték ki.

Emmanuel Macron francia, Alexander Stubb finn, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Friedrich Merz német kancellár, Keir Starmer brit, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel, Jonas Gahr Store norvég, Mette Frederiksen dán miniszterelnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság és António Costa, az Európai Tanács elnöke – Donald Trump álláspontjával összhangban – a harcok azonnali leállítását sürgette. A vezetők ugyanakkor hangsúlyozták: kiállnak a nemzetközi határok sérthetetlenségének elve mellett. „Oroszország halogató taktikája újra és újra bizonyítja, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan gondolja a békét; mind láthatjuk, hogy Putyin továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja” – olvasható a közleményben.

Az aláírók szerint ezért nagyon fontos Ukrajna pozíciójának megerősítése „a tűzszünet előtt, alatt és utána is”, valamint szorgalmazták az orosz védelmi iparra és gazdaságra gyakorolt nyomás fokozását, amelyre szerintük egészen addig szükség van, ameddig az orosz elnök „készen nem áll a békére”. „Olyan intézkedéseket dolgozunk ki, amelyek segítségével teljes mértékben ki lehet aknázni Oroszország befagyasztott állami vagyonának értékét, hogy ezáltal Ukrajna rendelkezésére álljanak a szükséges források” – tették hozzá.

Lengyelország fölött ne repüljön Putyin

Lengyelország nem garantálhatja, hogy a bíróság nem rendeli el a Vlagyimir Putyin orosz elnököt szállító repülőgép feltartóztatását, amennyiben a lengyel légtéren át tartana a tervezett budapesti csúcstalálkozóra – jelentette ki Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter tegnap. A Wrocławban működő Radio Rodzina katolikus csatornán tegnap reggel sugárzott beszélgetést a Polskie Radio24 közszolgálati hírcsatorna honlapján ismertették. A minisztert Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök budapesti találkozójáról kérdezték, valamint arról, hogy utazhatna-e Putyin Magyarországra esetleg a lengyel légtéren át, amelyben európai uniós repülési tilalom van érvényben orosz repülőgépek számára.

„Nem tudjuk garantálni, hogy egy független bíróság ne kötelezze a kormányt egy ilyen repülőgép feltartóztatására annak érdekében, hogy egy gyanúsítottat a hágai bíróság elé állíthassanak” – válaszolta Sikorski, utalva a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-as döntésére. Sikorski szerint Putyin például Törökország, Montenegró és Szerbia légterén át juthatna el Budapestre.

A lengyel külügyminiszter bírálta, hogy Magyarország uniós tagállamként, amelyet továbbra is köteleznek az ICC szabályai, meghívta Vlagyimir Putyint. „Ez azt is mutatja, hogy Magyarország nem a Nyugat részeként, hanem a Nyugat és Oroszország között pozicionálja magát” – fogalmazott Sikorski.