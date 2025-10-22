Elítélték a merénylőt

A Napunk című felvidéki híroldal szerint a Specializált Büntetőbíróság hozott döntést az ügyben. Kimondták: a 2024. május 15-i nyitrabányai merénylet terrorcselekmény volt, és 21 év börtönbüntetésre ítélték a merénylőt. Ez egyébként a sokak által vártnál enyhébb ítéletnek tekinthető, ugyanis a bíróság élt a büntetés rendkívüli enyhítésének lehetőségével, és nem ítélte életfogytiglani szabadságvesztésre a merénylőt – tette hozzá a Napunk.

Abban kezdettől fogva nem volt kétség, hogy Juraj Cintula bűnösségét kimondják: még ügyvédje, Namir Alyasry is többször kijelentette, egyértelmű, ki lőtt rá Robert Fico miniszterelnökre. A merénylőt a bűncselekmény után azonnal őrizetbe vették, a helyi tévének pedig sikerült videóra vennie a támadást. Cintula maga is beismerte a támadás tényét. A tárgyalás alatt vallomást tettek a miniszterelnök testőrei is, akik leírták, hogyan próbálták meg leállítani Cintulát az első leadott lövést követően. Ennek ellenére az utolsó pillanatig kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy a bíróság terrorcselekménynek minősíti-e az esetet. Eredetileg ugyanis Cintulát előre eltervezett gyilkossági kísérlettel vádolták, védője is hivatalos személy elleni támadásról beszélt. Ezzel szemben a vádat képviselő ügyésznő és a kormányfő jogi képviselője is amellett érvelt, hogy a vádlott különösen súlyos terrorcselekményt követett el.

Juraj Cintula a tárgyaláson azt állította, Fico egészségének károsításával azt akarta elérni, hogy a miniszterelnök többé ne legyen képes ellátni a feladatát, de megölni nem akarta őt. A bíróság végül a felperes álláspontját fogadta el azzal, hogy a merényletet terrorcselekményként minősítették.