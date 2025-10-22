Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elítélték a merénylőt

2025. október 22., szerda, Világfigyelő

Egy szlovák bíróság tegnap kimondta, hogy a Robert Fico elleni merénylet terrorcselekmény volt, és 21 év börtönbüntetésre ítélte a merénylőt, Juraj Cintulát.

  • A szlovák kormányfőt sokáig ápolták a kórházban a sérülések miatt. Fotó: Facebook / Robert Fico
    A szlovák kormányfőt sokáig ápolták a kórházban a sérülések miatt. Fotó: Facebook / Robert Fico

A Napunk című felvidéki híroldal szerint a Specializált Büntetőbíróság hozott döntést az ügyben. Kimondták: a 2024. május 15-i nyitrabányai merénylet terrorcselekmény volt, és 21 év börtönbüntetésre ítélték a merénylőt. Ez egyébként a sokak által vártnál enyhébb ítéletnek tekinthető, ugyanis a bíróság élt a büntetés rendkívüli enyhítésének lehetőségével, és nem ítélte életfogytiglani szabadságvesztésre a merénylőt – tette hozzá a Napunk.

Abban kezdettől fogva nem volt kétség, hogy Juraj Cintula bűnösségét kimondják: még ügyvédje, Namir Alyasry is többször kijelentette, egyértelmű, ki lőtt rá Robert Fico miniszterelnökre. A merénylőt a bűncselekmény után azonnal őrizetbe vették, a helyi tévének pedig sikerült videóra vennie a támadást. Cintula maga is beismerte a támadás tényét. A tárgyalás alatt vallomást tettek a miniszterelnök testőrei is, akik leírták, hogyan próbálták meg leállítani Cintulát az első leadott lövést követően. Ennek ellenére az utolsó pillanatig kérdés volt azzal kapcsolatban, hogy a bíróság terrorcselekménynek minősíti-e az esetet. Eredetileg ugyanis Cintulát előre eltervezett gyilkossági kísérlettel vádolták, védője is hivatalos személy elleni támadásról beszélt. Ezzel szemben a vádat képviselő ügyésznő és a kormányfő jogi képviselője is amellett érvelt, hogy a vádlott különösen súlyos terrorcselekményt követett el.

Juraj Cintula a tárgyaláson azt állította, Fico egészségének károsításával azt akarta elérni, hogy a miniszterelnök többé ne legyen képes ellátni a feladatát, de megölni nem akarta őt. A bíróság végül a felperes álláspontját fogadta el azzal, hogy a merényletet terrorcselekményként minősítették.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-22 08:00 Cikk megjelenítése: 198 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 1
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1137
szavazógép
2025-10-22: Világfigyelő - :

Veszélyben a budapesti csúcs?

Megrekedtek az amerikai–orosz diplomáciai egyeztetések: a budapesti Trump–Putyin-csúcs előkészítése egyelőre leállt, miután a külügyminiszterek nem jutottak dűlőre a hétfői telefonos egyeztetésük alkalmával az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről – írja nemzetközi sajtóhírekre hivatkozva az index.hu portál.
2025-10-22: Közélet - :

Dicsér téged teljes szívem (Unitárius kórustalálkozó Nagyajtán)

A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör idei kórustalálkozóját vasárnap tartották Nagyajtán a templomvárban. A Dicsér téged teljes szívem címszó alatt zajló találkozón nyolc kórus közel százötven dalosa vett részt. Az esemény alkalmat teremtett arra is, hogy a falu nagy szülötte, Kriza János püspök halálának 150. évfordulójáról is megemlékezzenek.
rel="noreferrer"