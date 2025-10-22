A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör idei kórustalálkozóját vasárnap tartották Nagyajtán a templomvárban. A Dicsér téged teljes szívem címszó alatt zajló találkozón nyolc kórus közel százötven dalosa vett részt. Az esemény alkalmat teremtett arra is, hogy a falu nagy szülötte, Kriza János püspök halálának 150. évfordulójáról is megemlékezzenek.

Szószéki szolgálatában imát mondott Bíró Attila, a Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör esperese. Hálát adott, hogy ezt az alkalmat megélhettük és közös énekléssel dicsérhetjük Istent. Kiemelte, milyen nagyszerű lehetőség, hogy miközben népdalaink éneklésével hagyományainkat éltetjük, az egyház 22. püspökére, Kriza Jánosra is emlékezhetünk.

Kovács István unitárius püspök úgy fogalmazott: hétköznapjaink hangosak és rohanók, de ha igyekszünk, megtalálhatjuk a nyugalmat és bensőséget. Ilyen Jézushoz vivő közelséget hozhat számunkra az is, ha népi kultúránkat és egyházi hagyományainkat műveljük és éltetjük. „Tekintsük közös küldetésünknek azok továbbadását” – mondotta.

Gáj Nándor, Kovászna Megye Tanácsának alelnöke felszólalásában örömét fejezte ki, hogy mennyi gyermek vesz részt a templomi eseményen: ők a biztosítékai, hogy az elődök által átörökített értékek tovább élnek. Bihari Edömér nagyajtai polgármester büszkének mondotta magát, amiért a faluban olyan kórus működik, amely ilyen jeles találkozót tud megszervezni. A községi elöljáró kiemelte: Kriza János nemcsak helyileg ismert, hanem munkássága által egyetemes magyar érték. A Kriza János Általános Iskola Benkő Klára és Fekete Hunor tanárok által felkészített diákjai népdalokkal és versekkel idézték fel névadójuk alakját.

A találkozón fellépett a helybeli Gazdag Miklós Polgári Daloskör (karnagy Fehér Orsolya), a Brassói Unitárius Vegyes Kar (Kádár Gábor), a Felsőrákosi Fitóri Miklós Dalárda (Tana Zoltán), az Olthévízi Vegyes Dalárda (Sylveszter Piroska), az árkosi Régeni Áron Dalárda (Márk Attila), a Vargyasi Dávid Ferenc Unitárius Dalárda (Varga Réka), a Datki Tóth Gyula Kórus (Marczi Szidonia) és a Baróti Unitárius Dalkör (Jakab Tünde Gabriella). A kórusoknak a találkozó emlékét őrző okleveleket Fekete Levente helybeli lelkész és Barabás András gondnok adta át, a vándorzászlót és vele a jövő évi eseményszervezés feladatát pedig Román Ábel bölöni kántor vette át.

A kórusok fellépése közötti szünet lehetőséget kínált a résztvevőknek, hogy megtekinthessék a templomvár délkeleti bástyájában a Kriza János-emlékkiállítást.

A kórustalálkozó zárógondolataként Kovács István meghatónak nevezte, milyen sokan fontosnak tartották a közös éneklést és a zene közös hallgatását. Fekete Levente lelkész úgy fogalmazott: ahol őszinte lélekkel és a tiszta kegyelet érzésével ketten-hárman összegyűlnek és énekelnek, a dalokat pedig megtanítják gyerekeiknek, ott az Istenbe vetett hit is él.

Végezetül a központi parkban a Jecza Péter által készített Kriza-szobornál Tankó Tímea Jakabos Ödön Kriza című versét szavalta el, majd koszorúztak, zárásként pedig a Gazdag Miklós Polgári Daloskör az Erdővidék az én hazám című kórusművet énekelte.