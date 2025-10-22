A verseny megnyitóját és a díjkiosztót az újszentesi református templomban tartották. Fotó: Facebook / Temesvári Rádió

Barta Enikő, a kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola tanítója húsz éve szervezi a Háromszéki Népdalbarátok Vetélkedőjét, és indulásától mozgatója az Őszirózsa Országos Népdalvetélkedő előválogató, helyi és megyei szakaszainak. A májusban tartott megyei verseny tíz díjazottjának kísérőjeként idén is részt vett az országos vetélkedőn, amelyről lapunknak azt mondta, nemcsak a népdal ünnepe volt, hanem annak bizonyítéka is, hogy összefogással a szórványban is meg lehet szervezni rangos eseményeket.

Barta Enikő méltatta az újszentesi házigazdákat, köztük Dénes Ildikót, a verseny kezdeményezőjét, aki kollégáival és a támogatókkal együtt mindent megtett a verseny zökkenőmentes lebonyolításáért. A kézdivásárhelyi pedagógus szerint nem kis dolog elszállásolni és étkeztetni egy országos verseny diákságát, pedagógusokat, kísérőket, előteremteni a díjakat és megszervezni a megnyitót, valamint a díjkiosztót a helyi református templomban, amely emelte az egész rendezvény méltóságát. Az V–VIII. osztályosok versenye szerepel az oktatási minisztérium versenynaptárában, az elemistáké az iskolán kívüli tevékenységek kategóriába tartozik, ezt a szaktárca nem támogatja.

A háromszéki diákok eredményei: első díjas Szilágyi Kata (sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum, második osztály, felkészítő Szilágyi Andrea) és Péterfy Kata Adrienn (kovásznai Kőrösi Csoma Sándor Líceum, harmadik osztály, felkészítő Fekete Katalin), második helyezést ért el Gödri Luca Eszter (kézdivásárhelyi Molnár Józsiás Általános Iskola, hatodik osztály, felkészítők Ábri Béla és Jánó Kinga), harmadik díjban részesült Fekete Gyopár Zselyke (sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskola, első osztály, felkészítők Bedő Magdolna és Iffiú Réka).

Különdíjasok: Csutak Apolka (sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, hetedik osztály, felkészítők Dombora Anna és István Ildikó), Somodi Ágota (Kőrösi Csoma Sándor Líceum, hetedik osztály, felkészítő Gyerő Katalin), Pánczél Panna (Molnár Józsiás Általános Iskola, hetedik osztály, felkészítők Ábri Béla és Jánó Kinga), valamint Zsigmond Tifani (Molnár Józsiás Általános Iskola, nyolcadik osztály, felkészítők Gábor Judit és Keresztessy János). Dicséretben részesült: Finta Eszter Gyopár (barátosi Bibó József Általános Iskola, nyolcadik osztály, felkészítő Szántó Kinga) és Voloncs Zselyke (Molnár Józsiás Általános Iskola, nyolcadik osztály, felkészítők Dezső Zelinda és Ábri Béla).