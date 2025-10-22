Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Ismét elnapolták a tárgyalást

2025. október 22., szerda, Közélet

Tegnap került sor a megyei törvényszéken a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított per harmadik fellebbviteli tárgyalására, de amint várható volt, ismét halasztottak, a következő tárgyalást november 18-ra tűzték ki.

A felperest a megyei pénzügyi igazgatóság és a Romsilva állami erdészet két-két jogtanácsosa képviselte, míg az alperes részéről Pál István közbirtokossági elnök, Lukács Attila közbirtokossági tag, valamint Laczkó-Dávid Géza és Székely János védőügyvéd, illetve a megyei földosztó bizottság jogtanácsosa volt jelen a harmadik tárgyaláson. Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusáról Percze László konzul követte a fejleményeket. 

A perben lévő felek halasztást kértek a háromtagú bírói testülettől, a pénzügyi igazgatóság jogtanácsosai egy beadványt iktattak, míg az alperes azért kért halasztást, mert a harmadik védőügyvéd, Veress Emőd polgári jogász, egyetemi tanár, a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogtudományi Intézetének igazgatója az igazságszolgáltatásban uralkodó bizonytalanság miatt nem vett részt a tárgyaláson.

