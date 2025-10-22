Megszúrta gyermekét

Családon belüli erőszak elkövetésének gyanújával előzetes letartóztatásba helyeztek egy 24 éves oltszemi férfit. A megyei rendőrség tegnapi közlése szerint a rendőröket október 19-én arról értesítette egy asszony, hogy négyéves unokáját az apja bántalmazta.

A rendőrség megállapította, hogy a férfi két kiskorú gyermekéről gondoskodott, anyjuk külföldön tartózkodik. Az összegyűjtött bizonyítékok nyomán kiderült, hogy előző este a vélhetően ittas férfi késsel megszúrta a négyéves kislányát a lapockája környékén. A gyereket kórházba szállították kivizsgálásra, és mint kiderült, sérülései nem veszélyeztették az életét. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta 30 napos előzetes letartóztatását. (dvk)