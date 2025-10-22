Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Megszúrta gyermekét

2025. október 22., szerda, Közélet

Családon belüli erőszak elkövetésének gyanújával előzetes letartóztatásba helyeztek egy 24 éves oltszemi férfit. A megyei rendőrség tegnapi közlése szerint a rendőröket október 19-én arról értesítette egy asszony, hogy négyéves unokáját az apja bántalmazta.

A rendőrség megállapította, hogy a férfi két kiskorú gyermekéről gondoskodott, anyjuk külföldön tartózkodik. Az összegyűjtött bizonyítékok nyomán kiderült, hogy előző este a vélhetően ittas férfi késsel megszúrta a négyéves kislányát a lapockája környékén. A gyereket kórházba szállították kivizsgálásra, és mint kiderült, sérülései nem veszélyeztették az életét. A férfit 24 órára őrizetbe vették, majd a bíróság jóváhagyta 30 napos előzetes letartóztatását. (dvk)

2025-10-22: Közélet - Iochom István:

Ismét elnapolták a tárgyalást

Tegnap került sor a megyei törvényszéken a román államot képviselő pénzügyminisztérium által az ozsdolai közbirtokosság ellen indított per harmadik fellebbviteli tárgyalására, de amint várható volt, ismét halasztottak, a következő tárgyalást november 18-ra tűzték ki.
2025-10-22: Sport - Miska Brigitta:

Felvették a kesztyűt a csíkszeredai csapattal (Jégkorong)

A Háromszéki Ágyúsok tegnap izgalmas és pörgős találkozót játszottak a Csíkszeredai Sportklub vendégeként a román bajnokság alapszakaszában. Kertész Zoltán legénysége közel volt ahhoz, hogy borítsa a papírformát, végül három szoros harmadot követően 4–2-re kikapott a Vákár Lajos Műjégpályán. 
