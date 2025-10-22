A Háromszéki Ágyúsok tegnap izgalmas és pörgős találkozót játszottak a Csíkszeredai Sportklub vendégeként a román bajnokság alapszakaszában. Kertész Zoltán legénysége közel volt ahhoz, hogy borítsa a papírformát, végül három szoros harmadot követően 4–2-re kikapott a Vákár Lajos Műjégpályán.

A háromszéki csapat bátran indította a mérkőzést, több helyzetet kialakított, azonban ezeket Buda Márton védte. Bár a vendégek veszélyesebben játszottak, a 7. percben mégis a csíkszeredai alakulat szerzett vezetést, ekkor Becze Tihamér előkészítését Frank Gymer a bal felsőbe lőtte (1–0). Kertész Zoltán legénysége hátrányban sem csüggedt, ment előre az egyenlítő találat reményében, az első játékrész végéhez közeledve pedig nem sikerült kihasználnia egy emberelőnyt.

A Háromszéki Ágyúsok a második felvonásban sem játszottak alárendelt szerepet, felvették a kesztyűt tapasztalt ellenfelükkel, akikre ezúttal is nyomást helyeztek, viszont nem sikerült a javukra fordítaniuk egy létszámfölényt. Nem sokkal később Kevin Constantine együttese kétszer is fórban rohamozhatott, ellenben ezeket a narancs-kék mezesek szervezett védekezésének és Béres Szilárd bravúros hárításainak köszönhetően lehozták kapott gól nélkül.

Alig kezdődött el az utolsó harmad, máris emberhátrányba került a háromszéki csapat, amelyet azonban ez sem akadályozott meg abban, hogy betaláljon: a 42. percben Szőcs Zalán passza után Ilyés Tamás kísérlete a jobb felsőben kötött ki (1–1). A kék-fehér mezesek újabb tévedését kiaknázva a 46. percben átvették a vezetést, Gecse Olivér és Róth Zoltán összjátékát követően utóbbi a házigazdák kapusának lábai között a hálóba csúsztatta a korongot (1–2).

A Kovászna megyei gárda rövid ideig örülhetett, megingott az addig fegyelmezett védelmük, a Sportklub pedig kevesebb mint másfél perc alatt fordított: előbb Becze Tihamér egyenlített (2–2), majd Láday Tamás lövését Reisz Áron továbbította a ketrecbe (3–2). A vendégek a hátralévő időben igyekeztek hosszabbításra menteni az összecsapást, amelyet viszont az 57. percben a rivális eldöntött, miután Conor MacEachern védhetetlenül a hosszú felsőbe bombázott (4–2).

Eredmény, román bajnokság, alapszakasz: Csík­szeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok 4–2 (gólszerzők: Frank Gymer 7., Becze Tihamér 49., Reisz Áron 50., Conor MacEachern 57., illetve Ilyés Tamás 42., Róth Zoltán 46.).