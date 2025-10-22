A D jelű négyes két nyeretlen csapata találkozik ma 19 órától a milánói Allende Sportcsarnokban, ahol a házigazda GEAS Basket a román bajnok Sepsi-SIC együttesét fogadja a női kosárlabda Európa-kupa (Ek) harmadik fordulójának szerdai játéknapján. A mérkőzést a FIBA Basketball YouTube-csatornája élőben közvetíti.

Két Európa-kupa-vereség után utazott Olaszországba a Sepsi-SIC, mely ma a milánói Allende Sportcsarnokban a szintén nyeretlen GEAS Basket vendégeként próbálja megszerezni idei első nemzetközi sikerét. Mindkét csapat győzelmi kényszerben lép pályára, hiszen a szerdai vesztes gyakorlatilag búcsút inthet a továbbjutási reményeknek.

A zöld-fehérekhez hasonlóan a milánóiak sincsenek jó formában, mindkét együttes a legutóbbi négy mérkőzéséből csupán egyet nyert meg. A GEAS Basket az előző idényben bejutott az olasz bajnokság rájátszásába, de a negyeddöntőben búcsúzott. A mostani, tizenegy csapatos pontvadászatban Cinzia Zanotti alakulata eddig két találkozón lépett pályára, melyeken egy győzelmet és egy vereséget jegyzett. Az Ek nyitókörében az olaszok 17 pontos előnyt herdáltak el, és végül 78–73-ra kikaptak Szekszárdon, múlt héten pedig hazai pályán 72–54-re maradtak alul a Kangoeroes Basket ellen. A Sepsi-SIC sem kezdte jól szereplését a második számú európai klubsorozatban: előbb 91–55-re szenvedett vereséget a belgáktól, majd múlt szerdán a Szabó Kati Sportcsarnokban 63–49-re kikapott a Tolna vármegyeiektől. A zöld-fehérek vasárnapi bajnokija sem sikerült jobban, az aradi vendégszereplésükön 73–59-re veszítettek, noha az utolsó negyedet megnyerték.

A 2019-ben Olasz Kupa-döntős GEAS Basket keretét nyolc olasz játékos mellett két amerikai és két francia, valamint egy kettős, amerikai–olasz állampolgársággal rendelkező kosaras alkotja. A gárda átlagmagassága 184,5 centiméter, átlagéletkora 24,8 év, és az első két Ek-meccs alapján a tengerentúli Tinara Moore (35 pont, 11 lepattanó és 5 gólpassz) számít a legjobbjuknak.

A D-csoport 3. fordulójának programja: * ma GEAS Basket–Sepsi-SIC (19 óra) * csütörtökön Kangoeroes Basket Mechelen–KSC Szekszárd (21.30. óra). A négyes állása: 1. Kangoeroes Basket Mechelen (2 győzelem/0 vereség) 4 pont, 2. KSC Szekszárd (2 győzelem/0 vereség) 4, 3. GEAS Basket (0 győzelem/2 vereség) 2, 4. Sepsi-SIC (0 győzelem/2 vereség) 2.