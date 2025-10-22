Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Fitness TribeKözeleg a kétezredik nap

2025. október 22., szerda, Sport

November 21-én mérföldkőhöz érkezik a sepsiszentgyörgyi Fitness Tribe Egyesület legnépszerűbb állandó programja, a #mindenreggel6: megszakítás nélkül 2000 egymást követő hétköznapon indulnak útnak a futók reggel 6 órakor. A szervezők kiemelték, ez a rendíthetetlen kitartás és közösségi szellem példátlan teljesítmény, mára határokon átívelő mozgalommá vált.

    Fotó: Facebook / Fitness Tribe

A #mindenreggel6 2018-ban azzal a céllal indult Sepsiszentgyörgyön, hogy a mozogni vágyók közösen, aktívan és céltudatosan kezdjék a napot. A kihívás egyszerű, viszont komoly elköteleződést kíván: aki 21 egymást követő hétköznap reggel 6 órakor fut, jutalompólót kap. Az évek során több százan teljesítették ezt a kihívást, sokan már 100 vagy akár 300 napos sorozattal büszkélkednek.

A 2000. nap alkalmából október 24. és november 21. között újraindul a 21 napos ünnepi kihívás, amelynek végén a résztvevők egyedi, jubileumi pólót kapnak az Avatar Security támogatásával. A kihíváson a részvétel mindenki számára nyitott, illetve helyi idő szerint reggel 6 és 6.30 között bárhol lehet futni egyedül, barátokkal vagy csoportban.

Az elmúlt években a mozgalom igazi közösségi jelenséggé nőtte ki magát: a reggeli futások barátságokat eredményeztek és új életstílust alakítottak ki, ugyanis a futók nemcsak a mozgást, hanem a közösség erejét is ünneplik. 2025-ben a #mindenreggel6 nemzetközi szintre lépett, mivel Magyarország több településén is elrajtolt a mozgalom. A kezdeményezés így már nemcsak egy település reggeli lendületét adja, bizonyítva, hogy a kitartás és a közösségi erő nem ismer határokat.

A szervezők szerint a #mindenreggel6 nemcsak a mozgásról szól, hanem arról, hogy nap mint nap legyőzzük a kényelmetlenséget, és közösségben találjuk meg az erőt a folytatáshoz. A 2000. nap egy közös győzelem: a kitartás és az összetartozás ünnepe. A jubileum nemcsak egy számot jelöl, hanem egy közösség történetét, amely példát mutat elhivatottságból és fegyelemből. (miska)

