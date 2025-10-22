Október 19-én, vasárnap a fővárosi Apollo Sportcentrum adott otthont a Bukarest Open nemzetközi karateversenynek, amelyen tíz ország több mint 800 sportolója vett részt. A sepsiszentgyörgyi Sport-All Sport Club és az MTK Budapest színeiben húsz versenyző lépett tatamira, akik végül két arany- és három bronzérmet szereztek. Török Panka továbbra is remek formában küzd, immár sorozatban a negyedik megmérettetésén sem talált legyőzőre.

A viadalra mindhárom edző, Vass Hunor, Baranyi Zsófia és Virág András is elkísérte a háromszéki csapatot. Sajgó Anna (U14, -42 kg) öt győztes mérkőzéssel szerezte meg az aranyérmet, míg Török Panka (junior, -53 kg) négy összecsapást vett sikerrel, így szintén a dobogó legmagasabb fokára állhatott. A háromszéki karatés az Európa-bajnoki felkészülését a francia válogatottal folytatja Párizsban. Sala Bíborka (U14, -47 kg), Borbély Eszter és Jankó Andrea (kadét, -61 kg) is remekül küzdött és végül bronzéremmel tért haza.

„Szerintem mindhármunk nevében elmondhatom, hogy ez egy tökéletes gyakorlóverseny volt, amelyen sportolóink a balkáni országok kiválóságaival mérhették össze tudásukat. Ez az erőpróba az őszi szünet előtt remek rálátást adott arra, mire kell még hangsúlyt fektetnünk, és milyen irányba kell tovább haladnunk” – nyilatkozta Baranyi Zsófia edző. A szakember hozzátette, az utánpótlás-versenyzők október 26-án, vasárnap még próbára teszik magukat a Contact Open huszonkettedik kiírásán, amelyet szintén Bukarestben rendeznek. (miska)