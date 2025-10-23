’56-os megemlékezések Háromszéken SEPSISZENTGYÖRGY. Október 23-án és 24-én a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékházában 10–16 óráig ingyenes tárlatvezetést szerveznek diákcsoportok számára, amelyre előzetesen Török Józsefnél lehet jelentkezni a 0726 237 944-es telefonszámon.

* Ma: 12.30 órától koszorúk elhelyezése a Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának homlokzatán található Gloria Victis-táblánál, Aranyosi Ervin Október 23. című versét elmondja Koncz Dorka cserkész (14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat); 13 órától koszorúzás Szalay Attila 1956-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál; 18 órától ünnepi műsor az ’56-os emlékparkban: Vörösmarty Mihály – Egressy Béni Szózat c. alkotását énekli a Cantus Firmus Vegyes Kar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda, karvezető: Jakab Árpád; felszólal Kondor Ágota, az RMDSZ Kovászna megyei szenátora; a Plugor Sándor Művészeti Líceum műsora: Kájoni János gyűjtéséből az Igazságszerető, valamint egy gyergyói archaikus népdal, a Ha folyóvíz volnék című éneket előadja Dobolyi-Szekeres Mátyás Attila, VI. B osztályos tanuló, felkészítő tanár: Dobolyi-Szekeres Bernadette; felszólal Fodor Tamás, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja; Radnóti Miklós Nem tudhatom című versét előadja Hatos Katalin XII. A osztályos tanuló, felkészítő tanár: Tulit Éva; felszólal Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének elnöke; áldást mond Dénes Előd református esperes; a Cantus Firmus Vegyes Kar és a Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda előadja Kölcsey Ferenc – Erkel Ferenc Magyar himnuszát, Csanády György – Mihálik Kálmán Székely himnuszát, karvezető: Jakab Árpád; koszorúzás; fáklyás felvonulás az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított kopjafához, közreműködik a 14. sz. Dr. Kovács Sándor Cserkészcsapat; 19.20–19.40-ig ünnepi műsor az Erzsébet parkban felállított emlékműnél: a Vox Humana Kamarakórus előadásában Bartók Béla: Én Istenem, jó Istenem, Vavrinecz Béla: Az Andocsi Máriához – karvezető: Szilágyi Zsolt; áldást mond Zelenák József evangélikus esperes; koszorúzás.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Ma 13 órától tisztelgés az ’56-os szabadságharc hősei előtt a református temetőben a kopjafáknál – közreműködnek a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai; 18.30-tól fáklyás felvonulás – találkozó a Gábor Áron-szobornál; 19 órától ünnepi megemlékezés a Vigadó Művelődési Központban – közreműködnek a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium diákjai. Az ünnepség koszorúzásokkal ér véget.

KOVÁSZNA. A Lyukaskő Egyesület szervezésében megemlékezés lesz ma 18 órától a kovásznai ’56-os emlékműnél.

BARÓT. Ma 13 órakor a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum és a Gaál Mózes Általános Iskola közös udvarán Jan Pa­lach, Bauer Sándor és Moyses Márton mártírok emlékművénél, illetve a négy baróti diákforradalmár: Bíró Benjámin, Józsa Árpád Csaba, Kovács János és Moyses Márton emléktáblájánál emlékeznek, koszorúznak a baróti iskolák diákjai és tanárai, illetve az erdővidéki emlékezők. 14 órától a Petőfi Sándor (Híd) utcai 1956-os emlékműnél folytatódik a eseménysorozat, ahová az iskolai ünnepség résztvevői gyalogosan vonulnak át. A megemlékezés keretében énekek, szavalatok és ünnepi beszédek hangzanak el. Szónokok: Benedek-Huszár János polgármester és Gál Károly parlamenti képviselő. Az esemény László-Benczédi Zsófia baróti unitárius lelkész áldásával, koszorúzással, illetve himnuszaink éneklésével zárul. 19 órától a baróti művelődési házban a sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncszínház bemutatja a Napszentület című, életről és halálról szóló misztikus táncjátékát. Az előadás része a XVI. Székelyföld Napok rendezvénysorozatnak, a belépés ingyenes.

Zene

HANGVERSENYÉVAD. A Geor­gius Kamarazenekar és a Csíki Kamarazenekar közös hangversenye nyitja a 2025–2026-os sepsiszentgyörgyi hangversenyévadot ma 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében. A két kamarazenekar közös produkciója az 1956-os forradalom hősei előtt tiszteleg. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók 40, illetve 20 lejért.

RENDKÍVÜLI ZONGORAKONCERT. Ma 19 órától rendkívüli zongorakoncertre hívja az érdeklődőket Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ. Fellép Sabina Oprea, a kolozsvári Gheorghe Dima Zene­akadémia zongora szakos tanára. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 30 lej.

KÓRUSTAGOKAT VÁRNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József Egyházközség felnőtt kórusába és ifjúsági együttesébe várják az új tagokat. A felnőtt kórus próbáit szerda esténként 18.45-től tartják a plébánián. Jelentkezni Simon Balázs kántornál lehet.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Október 24-én, pénteken 18 órától bemutatót tart a sepsiszentgyörgyi bá­színház. A Csodaszarvas című előadás a Cimborák Bábszínház és a Fabók Mancsi Bábszínháza koprodukciója, rendezte: Fabók Mariann. Jegyár: 10 lej/fő. Jegyfoglalás a 0754 409 940-es telefonon Szabó Eme­se közönségszervezőnél. E-mail: kozonsegcimborak@gmail.com.

Hitvilág

SZOLIDARIZÁLÁS. A Gyulafehérvári Caritas idén is megszervezi az Egymillió csillag a nélkülözőkért elnevezésű szolidaritási akciót. Kézdivásárhelyen az otthoni beteggondozói szolgálat új székházának udvarán (Béke utca 34. szám) pénteken 17 és 20 óra között mécsesekkel világítják meg a helyszínt. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség lesz, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adománnyal látható módon is kifejezzük: nem vagyunk közömbösek a rászorulók sorsa iránt, még a nehézségek közepette sem.

HÁZASPÁROKNAK. Pénteken házaspároknak tartanak programot 19 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián elengedés, gyász témával. Meghívott ft. Hajlák Attila plébános.

Székelyföld Napok

A három megyében zajló rendezvénysorozat keretében a Háromszék Táncszínház ma 19 órától Baróton a Művelődési Házban bemutatja a Napszentület című előadását. Részletek a szekelyfoldnapok.ro oldalon.

Háromszéki gombász hétvége

Különleges, baráti hangulatú őszi hosszú hétvégét tartanak a dálnoki Gaál-kúriában. Nappal idegenvezetővel gombásznak a háromszéki erdőkben, este pedig közösen határoznak, kóstolnak, beszélgetnek és pihennek. Vezetett gombászások ma, pénteken, szombaton napközben; közös határozás és baráti asztalozás esténként; fakultatív esti programok; pihenés a Gaál-kúria hangulatos tereiben; dézsafürdő, szauna, kényelmes szobák és nagy kert. Jelentkezés Molnár-Bánffy Katánál az mbk@gaalkuria.com e-mail-címen.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Lili és a kenguru (románul beszélő), 16.30-tól Sarkvidéki varázslat (magyarul beszélő), 18.15-től Mágikus, merész, meseszép utazás (magyarul beszélő) és Lucfenyőerdő (román történelmi filmdráma), 20.15-től Fekete telefon 2. (magyarul beszélő) és Roofman – A besurranó (román feliratos).

Előadás Sepsiszentgyörgyön

Jánosi Csongor, a Torinói Egyetem tudományos munkatársa tart előadást pénteken 18 órától a BBTE Környezettudomány Szakának sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozata eseményeként a Stadion utca 14. szám alatt a 119-es előadóteremben. Előadásának címe: Gróf Mikes Ármin háromszéki faipari érdekeltségei birodalmi és utódállami kontextusban: a „Zabolai” fejlődéstörténete (1893–1948). Az esemény nyilvános.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–16 óráig Sepsibodokon és Zalánban szünetel az áramszol­gáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Torján, pénteken Futásfalván és Torján. Honlap: tega.ro.