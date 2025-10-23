Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2025. október 23., csütörtök, Elhalálozás

Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a bikfalvi
KISS TÜNDIKE
életének 69. évében 
türelemmel viselt, hosszú betegség után 2025. 
október 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi 
maradványait október 
24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református 
ravatalozóháztól a bikfalvi temetőben.
Részvétfogadás október 23-án, csütörtökön 16 órától a ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335622

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó barát,
id. SZABÓ ALBERT
életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét 
Teremtőjének.
Temetése 2025. október 
24-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335628

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős, a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
BARNA EMMA
(szül. FAZAKAS)
életének 90., boldog 
házasságának 62. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait 2025. október 24-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsi­szentgyörgyi Makovecz 
Imre-ravatalozóháztól a régi szemerjai temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4335630

 

Megemlékezés

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” Fájó szívvel emlékezünk 
MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül. 
KICSI) halálának 18. évfordulóján. Mindig itt leszel, Anya!
Szerettei
1120493

Kegyelettel emlékezünk 
id. KÁTAI ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4335626

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs 
halál.” Örök hiányát érezve, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335629

„Magamra hagytál széles e világban, / azóta szenvedek testvérhiányban. / Csak az Úr tudja, belül mit érzek, / fátyolos a szemem, ha sírodra nézek.” Testvéremre, a kovásznai EGYED FERENCRE emlékezem halálának ötödik évfordulóján. Emlékeznek rá hozzátartozói, közeli és távoli ismerősei, nemcsak a közösen eltöltött évekért, hanem azért a szeretetért, amit adni tudott, a hitért, amit megélt, és a példáért, amit hagyott nekünk. Emléke legyen áldott.
21105

Elmentél tőlünk, el sem 
búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk az albisi RÁKOSI ALBERTRE, Berci bácsira.
Szerettei
1120494

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a felsőlemhényi születésű id. GYERGYAI BÉLÁRA
 (JÁNOSI) és 
GYERGYAI MÁRIÁRA haláluk 28., illetve 13. évfordulóján. Csak az emlékük van köztünk, amíg élünk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Fájó szívű lányuk, Lenke
106935

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.” Fájó szívvel emlékezünk a bikfalvi id. KORÉH ISTVÁNRA halálának 24. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335614

Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának tizenharmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335623

