Elhalálozás

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a bikfalvi

KISS TÜNDIKE

életének 69. évében

türelemmel viselt, hosszú betegség után 2025.

október 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi

maradványait október

24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református

ravatalozóháztól a bikfalvi temetőben.

Részvétfogadás október 23-án, csütörtökön 16 órától a ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.

Drága emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó barát,

id. SZABÓ ALBERT

életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Temetése 2025. október

24-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős, a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi

BARNA EMMA

(szül. FAZAKAS)

életének 90., boldog

házasságának 62. évében csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait 2025. október 24-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsi­szentgyörgyi Makovecz

Imre-ravatalozóháztól a régi szemerjai temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

Megemlékezés

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” Fájó szívvel emlékezünk

MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül.

KICSI) halálának 18. évfordulóján. Mindig itt leszel, Anya!

Szerettei

Kegyelettel emlékezünk

id. KÁTAI ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs

halál.” Örök hiányát érezve, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

„Magamra hagytál széles e világban, / azóta szenvedek testvérhiányban. / Csak az Úr tudja, belül mit érzek, / fátyolos a szemem, ha sírodra nézek.” Testvéremre, a kovásznai EGYED FERENCRE emlékezem halálának ötödik évfordulóján. Emlékeznek rá hozzátartozói, közeli és távoli ismerősei, nemcsak a közösen eltöltött évekért, hanem azért a szeretetért, amit adni tudott, a hitért, amit megélt, és a példáért, amit hagyott nekünk. Emléke legyen áldott.

Elmentél tőlünk, el sem

búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk az albisi RÁKOSI ALBERTRE, Berci bácsira.

Szerettei

Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a felsőlemhényi születésű id. GYERGYAI BÉLÁRA

(JÁNOSI) és

GYERGYAI MÁRIÁRA haláluk 28., illetve 13. évfordulóján. Csak az emlékük van köztünk, amíg élünk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.

Fájó szívű lányuk, Lenke

„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.” Fájó szívvel emlékezünk a bikfalvi id. KORÉH ISTVÁNRA halálának 24. évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerettei

Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának tizenharmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

