Elhalálozás
Szívünk mély fájdalmával tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a bikfalvi
KISS TÜNDIKE
életének 69. évében
türelemmel viselt, hosszú betegség után 2025.
október 21-én visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi
maradványait október
24-én, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra az uzoni református
ravatalozóháztól a bikfalvi temetőben.
Részvétfogadás október 23-án, csütörtökön 16 órától a ravatalozóházban, valamint a temetés előtt egy órával.
Drága emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335622
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, testvér, keresztapa, sógor, rokon és jó barát,
id. SZABÓ ALBERT
életének 88. évében hosszú, türelemmel viselt betegség után visszaadta lelkét
Teremtőjének.
Temetése 2025. október
24-én 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben örökké élni fog.
A gyászoló család
4335628
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó feleség, édesanya, nagymama, rokon, ismerős, a székelytamásfalvi születésű sepsiszentgyörgyi
BARNA EMMA
(szül. FAZAKAS)
életének 90., boldog
házasságának 62. évében csendesen elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait 2025. október 24-én 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi Makovecz
Imre-ravatalozóháztól a régi szemerjai temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4335630
Megemlékezés
„Az emlékezéshez nem emlék, hanem szeretet kell, s akit szeretünk, azt nem feledjük el.” Fájó szívvel emlékezünk
MÁTYÁS TÜNDÉRE (szül.
KICSI) halálának 18. évfordulóján. Mindig itt leszel, Anya!
Szerettei
1120493
Kegyelettel emlékezünk
id. KÁTAI ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Emlékét szívünkben őrizzük.
Szerettei
4335626
„Amíg él a szeretet és az emlék, addig igazából nincs
halál.” Örök hiányát érezve, soha el nem múló fájdalommal emlékezünk SZABÓ JÓZSEFRE halálának 2. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335629
„Magamra hagytál széles e világban, / azóta szenvedek testvérhiányban. / Csak az Úr tudja, belül mit érzek, / fátyolos a szemem, ha sírodra nézek.” Testvéremre, a kovásznai EGYED FERENCRE emlékezem halálának ötödik évfordulóján. Emlékeznek rá hozzátartozói, közeli és távoli ismerősei, nemcsak a közösen eltöltött évekért, hanem azért a szeretetért, amit adni tudott, a hitért, amit megélt, és a példáért, amit hagyott nekünk. Emléke legyen áldott.
21105
Elmentél tőlünk, el sem
búcsúztál, / Távozásod, míg élünk, örökké fáj. / Hiányod elviselni nehéz, / Örökre megmarad szívünkben az emlékezés. Fájó szívvel emlékezünk az albisi RÁKOSI ALBERTRE, Berci bácsira.
Szerettei
1120494
Szemünkben könnyel, szívünkben fájdalommal emlékezünk a drága jó szülőkre, nagyszülőkre, a felsőlemhényi születésű id. GYERGYAI BÉLÁRA
(JÁNOSI) és
GYERGYAI MÁRIÁRA haláluk 28., illetve 13. évfordulóján. Csak az emlékük van köztünk, amíg élünk. Emlékük legyen áldott, nyugalmuk csendes.
Fájó szívű lányuk, Lenke
106935
„Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.” Fájó szívvel emlékezünk a bikfalvi id. KORÉH ISTVÁNRA halálának 24. évfordulóján. Nyugodjon békében.
Szerettei
4335614
Fájdalommal és soha el nem múló szeretettel emlékezünk FLÓRA GÁBOR újságíróra halálának tizenharmadik évfordulóján. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.
Szerettei
4335623