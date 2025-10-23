A lehető legrosszabbul és görcsösen kezdte olaszországi kiszállását a Sepsi-SIC, hiszen amíg a házigazda GEAS Basket játékosai egymás után szórták a triplákat, addig nálunk javarészt csak Mérész pontozott. A 7. percben már 18–6-ra vezettek vendéglátóink, az első negyedet egy milánói hármas zárta, így 14 pontos volt a mieink hátránya. Gereben triplája nyitotta meg a második szakaszt, majd a feljavuló játékunknak köszönhetően a 15. percben már csak hétpontos volt a GEAS előnye. Ekkor Cinzia Zanotti tanítványai ritmust váltottak, és újra tíz pont fölé kúszott a két csapat közötti különbség (36–24). A továbbiakban kiegyenlítődött a küzdelem, és a sepsiszentgyörgyi alakulatnak sikerült két ponttal megnyernie a felvonást, az együttesek pedig 40–28-as állásnál vonultak az öltözőbe.

A harmadik játékrész elején megérkezett a játékba Potter is, aki egymás után öt pontot is elsüllyesztett (47–33). A pillanatnyi fellángolásunkat gyorsan eloltották a milánói lányok, akik megállíthatatlanul meneteltek idei első Európa-kupa-sikerük felé. A 29. percben 59–37 volt az olaszok javára, és a mérkőzés zárószakasza sem ígért semmi jót számunkra. A házigazdák gyakran váltották kosárra ziccereiket, mi viszont ritkán pontozhattunk, ezáltal a 37. percben 30 pontra duzzadt a hátrányunk (73–43). A véghajrában is a GEAS Basket volt a jobb gárda a pályán, és megérdemelten, 77–44 arányban nyerte meg a találkozót, a Sepsi-SIC pedig három forduló után is nyeretlen az Európa-kupában.

A találkozó legjobbját az olaszok adták, hiszen Moore dupla duplát, azaz 16 pontot és 11 lepattanót jegyzett, míg tőlünk Mérész jutott 16 egységig.

Női kosárlabda Európa-kupa, 3. forduló: GEAS Basket–Sepsi-SIC 77–44 (24–10, 16–18, 23–10, 14–6).

Milánó, Allende Sportcsarnok. Vezette: Domen Krajnc (szlovén), Aikaterini Asimakaki (görög), Martin Demierre (svájci). GEAS Basket: Moore 16, Scott 12, Trucco 3/3, Roumy 16/12, Attura 7/3–Conti 8/3, Magni, Kacerik 3, Ostoni, Cancelli, Appetiti 1, Cornelie-Sigmundova 11/3. Vezetőedző: Cinzia Za­notti. Sepsi-SIC: Gereben 11/9, Davis, Potter 5, Szabó 9, Mérész 16–Holló, Mikes 2, Haranguș, Armanu, Cătinean, Ghiță, Diop 1. Vezetőedző: Zoran Mikes. Kipontozódott: Potter (34.).