Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

KézilabdaBővül a létszám, változik a lebonyolítási rend

2025. október 23., csütörtök, Sport

Bővül a létszám, változik a lebonyolítási rend a következő idénytől a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – derült ki az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) sajtóközleményéből.

  • Fotó: Facebook / EHF Champions League
    Fotó: Facebook / EHF Champions League

Az EHF bejelentése szerint a jelenlegi 16 gárda helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt. Az első körben hat négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, azaz a középdöntőbe jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek a második számú európai kupasorozatba, az Európa-ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó alakulatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják. 

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma. Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa-liga 32 együttessel, nyolc négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező csapatokkal. A 14 továbbjutóhoz csatlakozik a BL-középdöntő két legjobb ötödikje. A női Bajnokok Ligáját és Európa-ligát a 2027–2028. évi idény előtt reformálják meg.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2025-10-23 08:00 Cikk megjelenítése: 113 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket! Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.
Napi menü
Szavazás
Ön szerint feljut-e a mostani idényben a SuperLigába a Sepsi OSK?









eredmények
szavazatok száma 1157
szavazógép
2025-10-23: Sport - :

Sokat érhet egy salzburgi pontszerzés (Labdarúgás, Európa-liga)

A Ferencváros ma 19.45-től a Red Bull Salzburg vendége lesz az Európa-liga alapszakaszának harmadik fordulójában, míg az FCSB 19.45-től a Bologna FC együttesét fogadja a Nemzeti Arénában. A végelszámolásnál sokat érhet, ha a zöld-fehér mezesek pontot, esetleg pontokat szereznek a hullámvölgyben lévő osztrák csapat otthonában. Előbbi mérkőzést az M4 Sport, utóbbit a Digi Sport 1 közvetíti élőben.
2025-10-23: Sport - :

Új sorozatot indítanak (Kézilabda)

Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) tegnapi sajtóközleménye szerint új válogatott versenysorozat indul 2030-tól, amelynek során olimpiai kvótát lehet szerezni. Az EHF bejelentette, a nyolc legjobb férfi és női válogatott vehet részt az Európai Kézilabda Játékok elnevezésű sorozaton.
rel="noreferrer"