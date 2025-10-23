Bővül a létszám, változik a lebonyolítási rend a következő idénytől a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában – derült ki az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) sajtóközleményéből.

Az EHF bejelentése szerint a jelenlegi 16 gárda helyett jövő ősztől 24 együttes alkotja majd a mezőnyt. Az első körben hat négyes csoportot alakítanak ki, az első két helyezett a legjobb 12 közé, azaz a középdöntőbe jut, a harmadik-negyedik helyezettek pedig átkerülnek a második számú európai kupasorozatba, az Európa-ligába.

A második körben két hatos csoportban zajlanak a küzdelmek, az azonos csoportból továbbjutó alakulatok nem találkoznak újra egymással, hanem magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket. Mindkét hatosból az első négy jut tovább a negyeddöntőbe, az ötödikek pedig az Európa-ligában folytathatják.

A kölni négyes döntő lebonyolítása nem változik, és az új rendszerrel nem növekszik a csapatokra váró mérkőzések száma. Az új lebonyolítás kidolgozása során meghallgatták a Forum Club Handball nevű szervezet, az európai kézilabdaligák, nemzeti szövetségek és számos klubvezető, illetve játékosok véleményét is.

A férfi Európa-liga 32 együttessel, nyolc négyes csoporttal rajtol majd, a selejtező megszűnik. Az első és második helyezettek az oda-visszavágós rájátszásba jutnak, amelynek mezőnye kiegészül a BL első csoportköréből érkező csapatokkal. A 14 továbbjutóhoz csatlakozik a BL-középdöntő két legjobb ötödikje. A női Bajnokok Ligáját és Európa-ligát a 2027–2028. évi idény előtt reformálják meg.