Az Európai Kézilabda Játékok során – az olimpiához hasonlóan – felváltva rendezik a férfi és női versenyeket. A tét nagy, ugyanis az EHF célja, hogy ezen a tornán ossza ki az olimpiai kvótát. A szövetség azt szeretné, hogy az elkövetkező években az európai kézilabda értékét és ismertségét új szintre emelje. „A 2028-ban Los Angelesben és a 2032-ben Brisbane-ben rendezendő olimpiai játékokat Európán kívül szervezik meg. Az Európai Kézilabda Játékok bevezetésével az Európai Kézilabda-szövetség garantálja, hogy ebben a ciklusban Európában is olimpiai színvonalú kézilabdát játszanak – és az olimpiai játékokon való európai részvétel a végső cél. Akárcsak a klubversenyek esetében, a nemzeti csapatoknál is szeretnénk megtenni a következő lépést. Következő szint. Minden mérkőzés – ez a mottónk” – fogalmazott Michael Wiederer, az EHF elnöke. Hozzátette: „az Európai Kézilabda Játékokat négyévente rendezzük meg, lehetőleg szeptemberben, a nemzeti együttesek hetének részeként. Ezt azonban egyeztetni fogjuk az érdekelt felekkel. A folyamat már meg is kezdődött a hétfőn és kedden Bécsben tartott találkozókkal.”