2025. október 23., csütörtök, Szabadidő

Hozzávalók: a pirított laskagombához: 50 dkg laskagomba, 6–8 cikk fokhagyma, 1 evőkanál zsír, szurokfű (oregánó), só, bors, citromillatú kakukkfű; a zöldségpüréhez: 20 dkg petrezselyem, 50 dkg krumpli, 5 dkg vaj, 1 dl tej, só; a céklasavanyúsághoz: 4 cékla, 3 evőkanál olívaolaj, 3 evőkanál balzsamecet, 1 evőkanál citromlé, só, bors.

Elkészítése. A céklát meghámozzuk, és annyi vízben, amennyi épp ellepi, odatesszük főni. Ezalatt elkészítjük az öntetet: a balzsamecetet és a citromlét egy kis tálacskában összekeverjük, sózzuk, borsozzuk, majd az olívaolajat lassan csorgatva hozzá selymes emulziót kavarunk. Ha megfőtt a cékla, hagyjuk teljesen kihűlni, majd kockára vágjuk, és rálocsoljuk az öntetet. A céklasavanyúságot tálalásig hűtőben tartjuk.

Eközben a püréhez megpucoljuk a krumplit és a petrezselymet, mindkettőt nagy kockára vágjuk, majd annyi sós vízben, amennyi épp ellepi, megfőzzük. Ha megfőttek a zöldségek, leszűrjük, krumplitörővel összetörjük, majd a vajjal és a forró tejjel habosra kavarjuk. Tálalásig melegen tartjuk. 

A pirított laskagombához zsíron megpirítjuk a zúzott vagy aprított fokhagymát, hozzáadjuk a csíkokra vágott laskagombát, sózzuk, borsozzuk, majd lefödve, közben többször is megkavarva, lassú tűzön aranybarnára pirítjuk. 

Tálaláskor tányérra halmozzuk a zöldségpürét, rárakjuk a pirított laskagombát és mellé a céklasavanyúságot. 

Elkészítési idő: 1,5 óra

Mennyiség: 4 személy

 

Megjelent a 100 csíkszeredai recept – 100 csíkszeredai háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban. 

