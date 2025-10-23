A nap fotója

Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
  A „berecki gyors" kiszuperált szerelvénye a kézdivásárhelyi vasútállomás egyik holtvágányán. Iochom István felvétele
Mit készítsünk ma? (Pirított laskagomba zöldségpürével és céklasavanyúsággal)

Hozzávalók: a pirított laskagombához: 50 dkg laskagomba, 6–8 cikk fokhagyma, 1 evőkanál zsír, szurokfű (oregánó), só, bors, citromillatú kakukkfű; a zöldségpüréhez: 20 dkg petrezselyem, 50 dkg krumpli, 5 dkg vaj, 1 dl tej, só; a céklasavanyúsághoz: 4 cékla, 3 evőkanál olívaolaj, 3 evőkanál balzsamecet, 1 evőkanál citromlé, só, bors.
2025-10-23: Közélet - Nagy B. Sándor:

Még gyűjtenek a vendégbabák emlékhelyére

Október 15. a perinatális gyász világnapja, a gyermeküket a gyermekvárás, szülés alatt vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának napja. Tavaly ilyenkor gyűjtés indult a Vártemplomi Református Egyházközségben, melynek célja egy méltó emlékhely kialakítása Sepsiszentgyörgyön, ahol a meg nem született és elveszített gyermekek szülei lehetőséget kapnának az emlékezésre, gyertyagyújtásra. Egy évvel a gyűjtés elindítása után az ötletgazdát kérdeztük arról, hol tart jelenleg a kezdeményezés. 
