A nap fotója

Október 15. a perinatális gyász világnapja, a gyermeküket a gyermekvárás, szülés alatt vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának napja. Tavaly ilyenkor gyűjtés indult a Vártemplomi Református Egyházközségben, melynek célja egy méltó emlékhely kialakítása Sepsiszentgyörgyön, ahol a meg nem született és elveszített gyermekek szülei lehetőséget kapnának az emlékezésre, gyertyagyújtásra. Egy évvel a gyűjtés elindítása után az ötletgazdát kérdeztük arról, hol tart jelenleg a kezdeményezés.