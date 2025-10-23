A nap fotója

Következő írásunk

Október 15. a perinatális gyász világnapja, a gyermeküket a gyermekvárás, szülés alatt vagy röviddel a szülés után elvesztett családok gyászának napja. Tavaly ilyenkor gyűjtés indult a Vártemplomi Református Egyházközségben, melynek célja egy méltó emlékhely kialakítása Sepsiszentgyörgyön, ahol a meg nem született és elveszített gyermekek szülei lehetőséget kapnának az emlékezésre, gyertyagyújtásra. Egy évvel a gyűjtés elindítása után az ötletgazdát kérdeztük arról, hol tart jelenleg a kezdeményezés.