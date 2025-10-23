Tele a menhely, örökbefogadókat keresnek

A menhelyet nyár óta működtető Urban Locato Kft. tájékoztatása szerint jelenleg több mint 120 kutya tartózkodik a szépmezői telepen, a kennelek száma viszont ennél kevesebb, hivatalosan 110 ebet tudnak befogadni, ellátni. A társaság a létesítmény fejlesztésével, a körülmények javításával is foglalkozik, ám mint azt Szabó Mária Magdolna, a vállalat vezetője jelezte, nehéz feladat a menhely működtetése, számtalan gazdátlan kutyának kellene helyet biztosítaniuk. Rámutatott, az érvényben lévő jogszabályok szerint 14 napig fogadhatják be és láthatják el a kutyákat, utána már el kellene altatni őket.

A közleményben megjegyzik, a működtető az eredetileg megszabott kéthetes határidőn túl további 90 nappal hosszabbíthatja meg azt az időszakot, amíg az örökbe nem fogadott kutyák a menhelyen tartózkodhatnak. Erre azonban csak abban az esetben kerülhet sor, ha van elegendő férőhelyük. A hosszabbításban a megyeszékhely önkormányzata állja a felmerülő költségeket. Abban az esetben, ha egyesületek, civilek, állatvédő szervezetek biztosítják a kutyák ellátásának anyagi fedezetét, akkor a 90 napos türelmi időszak is meghosszabbítható, legtöbb 150 napig. Az Urban Locato beszámolója szerint a telep lakói zöméről, közel 100 gazdátlan ebről már több mint 104 napja gondoskodnak. „A menhely sajnos nem tud a végtelenségig tartani egy-egy kutyát, főként úgy, hogy folyamatosan érkeznek az újabb és újabb gazdátlan ebek. A kóbor kutyák befogása folyamatos, kötelező dolog, hiszen a városlakók biztonsága – bármennyire is nehéz ezt kimondani, de – elsőbbséget élvez” – fogalmazott Szabó Mária Magdolna.

A szépmezői menhely önkéntesei a napokban a közösségi médiában toborzást kezdeményeztek, hogy a telep legrégebbi lakóit sikerüljön befogadóknál elhelyezni. Mint írták, barátságos, fiatal, egészséges egyedekről van szó, melyek csak egy otthonra, szerető gazdára várnak. Mindannyian beoltva, parazitamentesítve, ivartalanítva kerülnek új otthonukba, az örökbefogadás pedig ingyenes. Az érdeklődőket hétfőtől péntekig 10–18 óra, hétvégén pedig 10–14 óra között várják. A csoport Facebook-oldalán (Sepsiszentgyörgyi Kóborkutya Menhely önkéntesei) megtekinthető a befogadásra váró kutyák fényképe, illetve bővebb leírás is olvasható róluk.

A menhelyre diákcsoportokat is szívesen várnak, illetve minden hónap második szombatján 10 és 18 óra között nyílt napot tartanak, várják mindazokat, akik kutyát fogadnának örökbe vagy szívesen sétáltatnák a kennelben lakó ebeket.

Az Urban Locato közölte azt is, munkatársaik naponta járják a várost, illetve Szotyort és Kilyént, hogy befogják a közterületen kóborló ebeket. Keresik azt a négy kutyát is, melyek a lakossági visszajelzések szerint macskákra támadnak. Kóbor kutyák jelenlétét a 0732 717 185-ös telefonszámon lehet jelenteni a nap bármely órájában.