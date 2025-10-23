Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Rongáló, zajongó kiskorúakBírság helyett figyelmeztetnek

2025. október 23., csütörtök, Közélet

Csak nagyon indokolt esetben bírságolják meg a szabálysértő, rendbontó kiskorúakat, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség munkatársai inkább szóbeli figyelmeztetéssel, beszélgetéssel próbálják rendezni azokat a helyzeteket, amikor panasz érkezik rájuk – derül ki az intézmény legutóbbi beszámolójából.

    Fotó: pexels.com

Mint közölték, a városlakók gyakran jelentik, ha a játszóterek közelében hangoskodó, cigarettázó vagy alkoholt is fogyasztó kiskorúak csoportosulnak, csendháborításra főként a nyári szünidőben érkezik panasz. A bejelentések alapján az egykori Lux mozi melletti, illetve a Bem József utcai játszótér számít zajosabb környéknek.

A helyi rendőrök tavaly 41, míg egy évvel korábban 40 esetben szabtak ki pénzbírságot, az esetek zömében főként rongálás, illetve szemetelés miatt büntettek. Gyakori panasz, hogy félreeső helyen dohányoznak, eldobált cigarettacsikkeket hagynak maguk után – ilyen esetben a helyi rendőrök feltakaríttatják azokat a szemetelőkkel. Ha rongáláson érik a fiatalokat – akik rendszerint alkoholfogyasztást követően tesznek kárt leginkább a padokban, szemeteskosarakban –, akkor már nem ússzák meg pénzbírság nélkül.

Többnyire szóbeli figyelmeztetést kaptak azok a fiatalok, akik a Vitéz Mihály tér burkolatában okoztak kárt kerékpározás, gördeszkázás, BMX- vagy trialbiciklikkel végzett mutatványok közben. A helyi rend­őrök elküldték őket, tilos ott az ilyen tevékenység. Szóbeli megrovásban részesültek a tömbház teraszáról járókelőkre tojást dobáló gyermekek is. Szintén a helyi rendőrök simítottak el egy iskolai, ötödikes diákok közt kipattant verekedést is, miután egyik társuk az iskola előtt álló rend­őrtől segítséget kért.

A tájékoztató szerint nagyobb problémát jelentenek a városban kolduló, főként az Őrkőről vagy Hetéről érkező gyermekek. Ha nincs velük szülő, és pontos lakcímük sem ismert, akkor a helyi rendőrök a Borvíz utcai sürgősségi elhelyező központba kísérik őket. Újabban csökkent a kolduláson ért kiskorúak száma, de volt olyan év, amikor 30 gyermeket adtak át a befogadó központ munkatársainak. Mint kiemelték, a kiskorúak védelme alapvetően fontos, ezért ha valaki úgy értékeli, hogy veszélybe sodorják önmagukat vagy problémát okoznak, értesítse a helyi rendőrséget a 0800 800 767-es telefonszámon.

